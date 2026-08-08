Kuvi 本日の価格

Kuvi (KUVI) の本日のライブ価格は ¥ 0.017219 で、直近24時間で 0.19% 変動しました。現在の KUVI から JPY への変換レートは、¥ 0.017219 につき KUVI です。

Kuvi は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- KUVI です。直近24時間の KUVI は、¥ 0.016516 (安値) から ¥ 0.017594 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、KUVI は直近1時間で +0.05%、直近7日間で -22.43% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 14.60K に達しました。

Kuvi (KUVI) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 14.60K¥ 14.60K ¥ 14.60K 完全希薄化後時価総額 ¥ 17.22M¥ 17.22M ¥ 17.22M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Kuvi の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 14.60K です。KUVI の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 17.22M です。