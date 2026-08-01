Verified Emeralds 本日の価格

Verified Emeralds (VEREM) の本日のライブ価格は ¥ 2.02 で、直近24時間で 1.94% 変動しました。現在の VEREM から JPY への変換レートは、¥ 2.02 につき VEREM です。

Verified Emeralds は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- VEREM です。直近24時間の VEREM は、¥ 2 (安値) から ¥ 2.09 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、VEREM は直近1時間で -1.95%、直近7日間で -15.13% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.74K に達しました。

Verified Emeralds (VEREM) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 3.74K¥ 3.74K ¥ 3.74K 完全希薄化後時価総額 ¥ 101.00M¥ 101.00M ¥ 101.00M 循環供給量 ---- -- 総供給量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Verified Emeralds の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 3.74K です。VEREM の循環供給量は --、総供給量は 50000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 101.00M です。