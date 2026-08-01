暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の Verified Emeralds のライブ価格は 2.02 JPY です。VEREM の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの VEREM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Verified Emeralds のライブ価格は 2.02 JPY です。VEREM の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの VEREM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

VEREM についての詳細

VEREM 価格情報

VEREM とは

VEREM ホワイトペーパー

VEREM 公式ウェブサイト

VEREM トケノミクス

VEREM 価格予測

VEREM 履歴

VEREM 購入ガイド

VEREM から法定通貨への変換

VEREM 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Verified Emeralds ロゴ

Verified Emeralds価格(VEREM)

1 VEREM から JPY へのライブ価格：

¥317.14
¥317.14¥317.14
-1.94%1D
JPY
Verified Emeralds (VEREM) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:09:05 (UTC+8)

Verified Emeralds 本日の価格

Verified Emeralds (VEREM) の本日のライブ価格は ¥ 2.02 で、直近24時間で 1.94% 変動しました。現在の VEREM から JPY への変換レートは、¥ 2.02 につき VEREM です。

Verified Emeralds は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- VEREM です。直近24時間の VEREM は、¥ 2 (安値) から ¥ 2.09 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、VEREM は直近1時間で -1.95%、直近7日間で -15.13% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.74K に達しました。

Verified Emeralds (VEREM) 市場情報

--
----

¥ 3.74K
¥ 3.74K¥ 3.74K

¥ 101.00M
¥ 101.00M¥ 101.00M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BSC

Verified Emeralds の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 3.74K です。VEREM の循環供給量は --、総供給量は 50000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 101.00M です。

Verified Emeralds 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 2
¥ 2¥ 2
24H 最安値
¥ 2.09
¥ 2.09¥ 2.09
24H 最高値

¥ 2
¥ 2¥ 2

¥ 2.09
¥ 2.09¥ 2.09

--
----

--
----

-1.95%

-1.94%

-15.13%

-15.13%

Verified Emeralds (VEREM) 価格履歴 JPY

Verified Emeralds の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -6.2742-1.94%
30日¥ -1.87-48.08%
60日¥ -3.19-61.23%
90日¥ -4.66-69.77%
Verified Emeralds 本日の価格変動

本日 VEREM は、 ¥ -6.2742 (-1.94%) の変動を記録しました。

Verified Emeralds 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -1.87 (-48.08%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Verified Emeralds 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、VEREM は、 ¥ -3.19 (-61.23%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Verified Emeralds 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -4.66 (-69.77%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Verified Emeralds (VEREM) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Verified Emeralds 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Verified Emeralds の分析

この分析では、AIモデルを活用して Verified Emeralds の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Verified Emeralds の価格に影響を与える要因は何ですか？

VEREMの価格要因には、需給動向、市場センチメント、取引量、取引所上場、規制関連ニュース、暗号資産市場全体のトレンド、プロジェクトの開発状況の最新情報、コミュニティの採用状況、パートナーシップの発表、さらにはデジタル資産に影響を及ぼす広範な経済状況が含まれます。

人はなぜ今日 Verified Emeralds の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のVEREMの価格を知りたがっています。その理由には、積極的な取引の意思決定、ポートフォリオの評価、売買注文のマーケットタイミング、投資パフォーマンスの追跡、ボラティリティのパターンの把握、さらにはこのデジタル資産における価格変動を常に把握し、チャンスを活かしたり損失を最小限に抑えたりすることなどが挙げられます。

Verified Emeralds の価格予測

Verified Emeralds (VEREM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の VEREM の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Verified Emeralds (VEREM) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Verified Emeralds の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Verified Emeralds が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？VEREM の 2026–2027 年の価格予測は Verified Emeralds 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Verified Emeralds を購入して投資する方法

Verified Emeralds を使用する準備はできていますか？MEXCでは、VEREM の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Verified Emeralds の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Verified Emeralds (VEREM) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Verified Emeralds が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Verified Emeralds (VEREM) の購入ガイド

Verified Emeralds でできること

Verified Emeralds を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Verified Emeralds (VEREM) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Verified Emeralds ( VEREM ) とは何か

VEREMプロジェクトは、ブロックチェーン技術を通じてエメラルド市場を変革し、現実資産のトークン化に透明性、信頼性、持続可能性を提供するために創設されました。責任あるマイニング手法、検証済み認証、分散型ガバナンスを組み合わせることで、VEREMは実物資産統合の新たなグローバル基準を確立します。

Verified Emeralds資料

Verified Emeralds についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Verified Emeraldsウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

よくある質問： Verified Emeralds に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:09:05 (UTC+8)

Verified Emeralds (VEREM) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Verified Emeralds についてさらに詳しく知る

VEREM USDT（先物取引）

VEREM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの VEREM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Verified Emeralds (VEREM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Verified Emeralds ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VEREM/USDT
¥317.14
¥317.14¥317.14
-1.94%
1.85K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥42.37901
¥42.37901¥42.37901

+7.58%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥201.0385
¥201.0385¥201.0385

+8.74%

JMDT

JMDT

JMDT

¥144.6127
¥144.6127¥144.6127

-4.88%

STONK

STONK

STONK

¥1.096331
¥1.096331¥1.096331

-0.48%

Squid

Squid

QUID

¥14.26502
¥14.26502¥14.26502

+0.12%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.984390
¥0.984390¥0.984390

+259.10%

Aether Network

Aether Network

AET

¥7.4104
¥7.4104¥7.4104

+80.15%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0372247
¥0.0372247¥0.0372247

+58.06%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.144710
¥3.144710¥3.144710

+13.45%

Cysic

Cysic

CYS

¥145.9943
¥145.9943¥145.9943

+10.24%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

VEREM から JPY の計算機

金額

VEREM
VEREM
JPY
JPY

1 VEREM = 317.14 JPY