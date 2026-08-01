USDP 本日の価格

USDP (USDP) の本日のライブ価格は ¥ 1.0009 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の USDP から JPY への変換レートは、¥ 1.0009 につき USDP です。

USDP は現在、時価総額 ¥ 31.98M で #561 位、循環供給量は 31.95M USDP です。直近24時間の USDP は、¥ 0.9974 (安値) から ¥ 1.0063 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 317.57498531244905332、史上最安値は ¥ 137.024016308188 です。

短期的なパフォーマンスでは、USDP は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +0.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 5.31K に達しました。

USDP (USDP) 市場情報

ランキング No.561 時価総額 ¥ 31.98M¥ 31.98M ¥ 31.98M 取引高 (24H) ¥ 5.31K¥ 5.31K ¥ 5.31K 完全希薄化後時価総額 ¥ 31.98M¥ 31.98M ¥ 31.98M 循環供給量 31.95M 31.95M 31.95M 総供給量 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 パブリックブロックチェーン ETH

USDP の現在の時価総額は ¥ 31.98M、24時間取引高は ¥ 5.31K です。USDP の循環供給量は 31.95M、総供給量は 31954027.03052443 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 31.98M です。