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本日の Decentralized USD のライブ価格は 0.9997 JPY です。USDD の時価総額は 1,361,788,125.9645 JPY です。日本 のリアルタイムの USDD から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Decentralized USD のライブ価格は 0.9997 JPY です。USDD の時価総額は 1,361,788,125.9645 JPY です。日本 のリアルタイムの USDD から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Decentralized USD ロゴ

Decentralized USD価格(USDD)

1 USDD から JPY へのライブ価格：

¥156.9529
¥156.9529¥156.9529
0.00%1D
JPY
Decentralized USD (USDD) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:02:33 (UTC+8)

Decentralized USD 本日の価格

Decentralized USD (USDD) の本日のライブ価格は ¥ 0.9997 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の USDD から JPY への変換レートは、¥ 0.9997 につき USDD です。

Decentralized USD は現在、時価総額 ¥ 1.36B#49 位、循環供給量は 1.36B USDD です。直近24時間の USDD は、¥ 0.9997 (安値) から ¥ 0.9999 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 162.238188450604905、史上最安値は ¥ 145.2930339015920178 です。

短期的なパフォーマンスでは、USDD は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +0.13% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 598.67 に達しました。

Decentralized USD (USDD) 市場情報

No.49

¥ 1.36B
¥ 1.36B¥ 1.36B

¥ 598.67
¥ 598.67¥ 598.67

¥ 1.36B
¥ 1.36B¥ 1.36B

1.36B
1.36B 1.36B

1,362,196,785
1,362,196,785 1,362,196,785

0.06%

TRX

Decentralized USD の現在の時価総額は ¥ 1.36B、24時間取引高は ¥ 598.67 です。USDD の循環供給量は 1.36B、総供給量は 1362196785 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.36B です。

Decentralized USD 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.9997
¥ 0.9997¥ 0.9997
24H 最安値
¥ 0.9999
¥ 0.9999¥ 0.9999
24H 最高値

¥ 0.9997
¥ 0.9997¥ 0.9997

¥ 0.9999
¥ 0.9999¥ 0.9999

¥ 162.238188450604905
¥ 162.238188450604905¥ 162.238188450604905

¥ 145.2930339015920178
¥ 145.2930339015920178¥ 145.2930339015920178

0.00%

0.00%

+0.13%

+0.13%

Decentralized USD (USDD) 価格履歴 JPY

Decentralized USD の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ 00.00%
30日¥ -0.0011-0.11%
60日¥ +0.0001+0.01%
90日¥ +0.0009+0.09%
Decentralized USD 本日の価格変動

本日 USDD は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。

Decentralized USD 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0011 (-0.11%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Decentralized USD 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、USDD は、 ¥ +0.0001 (+0.01%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Decentralized USD 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.0009 (+0.09%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Decentralized USD (USDD) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Decentralized USD 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Decentralized USD の分析

この分析では、AIモデルを活用して Decentralized USD の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Decentralized USD の価格に影響を与える要因は何ですか？

USDDの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. アルゴリズムによる安定メカニズム - TRONがTRXを焼却・発行することで、1ドルのペッグを維持しています。
2. 市場の信頼度 - TRONエコシステムおよびガバナンスの意思決定に対する信頼
3. 担保裏付け - BTC、USDT、USDCを含む準備資産がペッグを支えています。
4. 取引量 - さまざまな取引所における流動性が価格の安定性に影響します。
5. 規制に関するニュース - ステーブルコインに対する政府の政策が需要に影響を及ぼします。
6. TRXの価格変動 - 主な担保であるTRXのボラティリティがUSDDの安定性に影響を及ぼします。
7. 競合他社のパフォーマンス - USTなどの他のアルゴリズムベースのステーブルコインが市場センチメントに影響を与えます。
8. DeFiの採用状況 - TRONのDeFiプロトコルでの利用がユーティリティ需要を牽引します。

人はなぜ今日 Decentralized USD の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、USDDが1ドルのペアリティを維持すべき安定コインであるため、今日のUSDD価格を知りたがっています。トレーダーは、価格が乖離した際にアービトラージ機会を監視しています。投資家は、その安定メカニズムと担保裏付けを注目しています。DeFiユーザーは、貸し出し、借り入れ、そして収益農業の意思決定のために現在の価格を把握する必要があります。

Decentralized USD の価格予測

Decentralized USD (USDD) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の USDD の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Decentralized USD (USDD) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Decentralized USD の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Decentralized USD が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？USDD の 2026–2027 年の価格予測は Decentralized USD 価格予測 ページでご確認いただけます。

Decentralized USD について

USDDは、米ドルに連動するステーブルコイン型の暗号通貨です。価格の安定性を提供することを目指して設計されており、通常は通貨や商品などの資産に裏付けられています。この場合、それは米ドルです。USDDの主な目的は、極度の変動期間中に投資家の安全な避難所として機能しながら、変動性の高い暗号通貨市場に流動性と安定性を提供することです。また、異なる暗号通貨間でのシームレスな取引を可能にします。USDDはブロックチェーンプラットフォーム上で運用され、この技術のセキュリティと透明性を活用しています。その発行と供給は、ユーザーからの需要と発行者が保有する米ドルの準備によって管理されます。

日本 で Decentralized USD を購入して投資する方法

Decentralized USD を使用する準備はできていますか？MEXCでは、USDD の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Decentralized USD の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Decentralized USD (USDD) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Decentralized USD が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Decentralized USD (USDD) の購入ガイド

Decentralized USD でできること

Decentralized USD を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Decentralized USD (USDD) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Decentralized USD ( USDD ) とは何か

USDD 2.0は、安全性・透明性・安定性を基盤とした分散型ステーブルコインです。安全な清算メカニズムや動的な担保調整、そして高度なリスク管理を組み合わせることで、米ドルとの1:1のペッグを維持します。過剰担保とコミュニティ主導のガバナンスにより、ユーザーは資産の完全な管理権を持ち、システム全体も透明性と監査性を兼ね備えています。

ホワイトペーパー

Decentralized USD資料

Decentralized USD についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Decentralized USDウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Algorithmic StablecoinBNB Chain EcosystemCrypto-backed Stablecoin

よくある質問： Decentralized USD に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:02:33 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
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Decentralized USD についてさらに詳しく知る

USDD USDT（先物取引）

USDD をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの USDD USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Decentralized USD (USDD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Decentralized USD ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
USDD/USDT
¥156.9529
¥156.9529¥156.9529
0.00%
598.81 (USDT)

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¥43.09807
¥43.09807¥43.09807

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ZKcandy

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¥204.8850
¥204.8850¥204.8850

+10.82%

JMDT

JMDT

JMDT

¥144.3301
¥144.3301¥144.3301

-5.07%

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STONK

STONK

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¥1.130243¥1.130243

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¥2.847980¥2.847980

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Cysic

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¥141.7239
¥141.7239¥141.7239

+7.01%

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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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