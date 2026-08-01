Decentralized USD 本日の価格

Decentralized USD (USDD) の本日のライブ価格は ¥ 0.9997 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の USDD から JPY への変換レートは、¥ 0.9997 につき USDD です。

Decentralized USD は現在、時価総額 ¥ 1.36B で #49 位、循環供給量は 1.36B USDD です。直近24時間の USDD は、¥ 0.9997 (安値) から ¥ 0.9999 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 162.238188450604905、史上最安値は ¥ 145.2930339015920178 です。

短期的なパフォーマンスでは、USDD は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +0.13% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 598.67 に達しました。

Decentralized USD (USDD) 市場情報

ランキング No.49 時価総額 ¥ 1.36B¥ 1.36B ¥ 1.36B 取引高 (24H) ¥ 598.67¥ 598.67 ¥ 598.67 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.36B¥ 1.36B ¥ 1.36B 循環供給量 1.36B 1.36B 1.36B 総供給量 1,362,196,785 1,362,196,785 1,362,196,785 市場占有率 0.06% パブリックブロックチェーン TRX

Decentralized USD の現在の時価総額は ¥ 1.36B、24時間取引高は ¥ 598.67 です。USDD の循環供給量は 1.36B、総供給量は 1362196785 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.36B です。