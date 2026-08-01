Decentralized USD (USDD) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：
2026-08-09 02:02:33 (UTC+8) Decentralized USD 本日の価格
Decentralized USD (USDD) の本日のライブ価格は
¥ 0.9997 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の USDD から JPY への変換レートは、 ¥ 0.9997 につき USDD です。
Decentralized USD は現在、時価総額
¥ 1.36B で #49 位、循環供給量は 1.36B USDD です。直近24時間の USDD は、 ¥ 0.9997 (安値) から ¥ 0.9999 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 162.238188450604905、史上最安値は ¥ 145.2930339015920178 です。
短期的なパフォーマンスでは、USDD は直近1時間で
0.00%、直近7日間で +0.13% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 598.67 に達しました。 Decentralized USD (USDD) 市場情報 総供給量 1,362,196,785 1,362,196,785 1,362,196,785
Decentralized USD の現在の時価総額は
¥ 1.36B、24時間取引高は ¥ 598.67 です。USDD の循環供給量は 1.36B、総供給量は 1362196785 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.36B です。 購入 Decentralized USD Decentralized USD 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 162.238188450604905 ¥ 162.238188450604905 ¥ 162.238188450604905 最安値 ¥ 145.2930339015920178 ¥ 145.2930339015920178 ¥ 145.2930339015920178 Decentralized USD (USDD) 価格履歴 JPY
Decentralized USD の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ 0 0.00% 30日 ¥ -0.0011 -0.11% 60日 ¥ +0.0001 +0.01% 90日 ¥ +0.0009 +0.09% Decentralized USD 本日の価格変動
本日 USDD は、
¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。 Decentralized USD 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.0011 (-0.11%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Decentralized USD 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、USDD は、
¥ +0.0001 (+0.01%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Decentralized USD 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ +0.0009 (+0.09%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Decentralized USD (USDD) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Decentralized USD 価格履歴ページ を今すぐチェック。 Decentralized USD の価格に影響を与える要因は何ですか？
USDDの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. アルゴリズムによる安定メカニズム - TRONがTRXを焼却・発行することで、1ドルのペッグを維持しています。 2. 市場の信頼度 - TRONエコシステムおよびガバナンスの意思決定に対する信頼 3. 担保裏付け - BTC、USDT、USDCを含む準備資産がペッグを支えています。 4. 取引量 - さまざまな取引所における流動性が価格の安定性に影響します。 5. 規制に関するニュース - ステーブルコインに対する政府の政策が需要に影響を及ぼします。 6. TRXの価格変動 - 主な担保であるTRXのボラティリティがUSDDの安定性に影響を及ぼします。 7. 競合他社のパフォーマンス - USTなどの他のアルゴリズムベースのステーブルコインが市場センチメントに影響を与えます。 8. DeFiの採用状況 - TRONのDeFiプロトコルでの利用がユーティリティ需要を牽引します。 人はなぜ今日 Decentralized USD の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、USDDが1ドルのペアリティを維持すべき安定コインであるため、今日のUSDD価格を知りたがっています。トレーダーは、価格が乖離した際にアービトラージ機会を監視しています。投資家は、その安定メカニズムと担保裏付けを注目しています。DeFiユーザーは、貸し出し、借り入れ、そして収益農業の意思決定のために現在の価格を把握する必要があります。
Decentralized USD の価格予測 Decentralized USD (USDD) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の USDD の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Decentralized USD (USDD) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Decentralized USD の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Decentralized USD が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？USDD の 2026–2027 年の価格予測は
Decentralized USD 価格予測
ページでご確認いただけます。
Decentralized USD について
USDDは、米ドルに連動するステーブルコイン型の暗号通貨です。価格の安定性を提供することを目指して設計されており、通常は通貨や商品などの資産に裏付けられています。この場合、それは米ドルです。USDDの主な目的は、極度の変動期間中に投資家の安全な避難所として機能しながら、変動性の高い暗号通貨市場に流動性と安定性を提供することです。また、異なる暗号通貨間でのシームレスな取引を可能にします。USDDはブロックチェーンプラットフォーム上で運用され、この技術のセキュリティと透明性を活用しています。その発行と供給は、ユーザーからの需要と発行者が保有する米ドルの準備によって管理されます。
日本 で Decentralized USD を購入して投資する方法
Decentralized USD を使用する準備はできていますか？MEXCでは、USDD の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Decentralized USD の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Decentralized USD (USDD) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Decentralized USD が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Decentralized USD でできること
Decentralized USD を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
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Decentralized USD ( USDD ) とは何か
USDD 2.0は、安全性・透明性・安定性を基盤とした分散型ステーブルコインです。安全な清算メカニズムや動的な担保調整、そして高度なリスク管理を組み合わせることで、米ドルとの1:1のペッグを維持します。過剰担保とコミュニティ主導のガバナンスにより、ユーザーは資産の完全な管理権を持ち、システム全体も透明性と監査性を兼ね備えています。
ホワイトペーパー
USDDは、分散型中央銀行のように機能するTRON DAO Reserveによって監督されており、100億ドル規模の高流動性準備資産プールを管理しています。この組織は、ブロックチェーン業界で確立されたパートナーと連携し、ガバナンス、マネジメント、および監視を支援しています。重要な変更は、複数の署名による民主的承認プロセスを通じて処理され、これによりセキュリティが強化され、一方的な支配を回避することを目指しています。また、このグループは信頼性の高い金融機関との提携を積極的に推進し、安定性の向上と影響力の拡大を図っています。透明性は、定期的なパブリックアップデートおよびcontact@usdd.ioを通じたオープンなコミュニケーションによって重視されており、同時に、グローバル金融システム内におけるUSDDの採用拡大と実用性向上に焦点を当てた専門的な基準を維持しています。
USDDは、ビットコインなどの資産に見られる価格変動性を抑えることを目的とした安定性設計により、常に1米ドルの価値を目標としています。そのアプローチは、USDDの総供給量の少なくとも200％相当の準備資産を担保として保有することに依拠しています。これらの準備資産は、誰でもオンラインで閲覧可能なデジタル金庫のように構成されており、ビットコイン、TRX、その他の安定型デジタル通貨などが含まれます。保有資産は、透明性を確保するため、いつでもオンラインで確認可能です。ガバナンスおよび運用管理はTRON DAO Reserveが担っており、これはデジタル中央銀行と同様の役割を果たし、金利の変更、USDDの戦略的売買、市場の混乱期における一時的な貸出制限の適用などの措置を講じることができます。また、このシステムは、スマートコントラクトおよびマルチシグネチャプロトコルといったレイヤードなセーフガードを採用することで、単一の当事者が通貨に影響を及ぼすリスクを低減しています。さらに、リアルタイム監視および自動安定化プロセスにより、ペッグ（1米ドルとの連動）が維持されています。
USDDの発行および流通は、トークンが市場に投入される方法と、安定性がどのように維持されるかを管理する構造化されたモデルに従っています。新たなUSDDをミントする主なルートは、承認済みメンバーがTRXを預託することです。その後、そのTRXはシステム内で永久にロックされます。2つ目のルートはペグ・ステビリティ・モジュール（PSM）によって提供されており、ユーザーが他の安定型デジタル通貨を1：1のレートでUSDDと交換できるようになっています。これは従来の通貨交換を模したものですが、より高い効率性とセキュリティを実現するよう設計されています。長期的な耐久性を確保するため、プロトコルは9990億枚のUSDDトークンを準備金として保有しています。この準備金の大部分はロックされた状態で保持され、複数の承認署名によりのみ解放可能となっており、これにより保護が強化され、中央集権的な支配が制限されています。経済的枠組みには、市場状況に応じて自動的に調整される機能が含まれており、運用の透明性を維持するとともに、準備金水準および全体的なシステムパフォーマンスに関する定期的な公開報告を通じて、ユーザーの信頼を支えています。
USDDの今後の計画では、日常的なオンライン決済で広く利用されるデジタル通貨となることを重視しています。このプロジェクトは、従来の決済ネットワークと比較してトランザクションコストを削減し、多数のデジタルプラットフォームにわたってその有用性を拡大することを目指しています。また、分散型アプリケーション（dApps）とのより広範な統合を優先し、USDDが日常のデジタル活動においてより容易に利用できるようにするとともに、最も分散化されたステーブルコインとなること、および単一の支配的エンティティに依存しない形で機能することを志向しています。成長戦略には、金融機関およびテクノロジープラットフォームとの提携が含まれており、これによりアクセス可能性および実用的なユースケースが拡大されます。また、個人および企業の双方にとって使いやすいインターフェースおよび簡素化されたワークフローがこれらの取り組みを支えます。その他の開発分野には、セキュリティの強化、トランザクション速度の向上、およびクロスプラットフォーム互換性の改善が含まれ、これらはUSDDの受容範囲および汎用性の拡大を目的としています。
USDDは、米ドルにペッグ（連動）することにより価格の安定を図ることを目的としたデジタル通貨です。この目的を達成するため、USDDは現在流通中の総額の200％を超える暗号資産準備金によって裏付けられています。これは、日常的な取引におけるセキュリティと信頼性を高めるための設計です。本プロジェクトは、従来の通貨に見られる価格の安定性と、ブロックチェーンベースのシステムの機能性を融合させています。
Decentralized USD資料
Decentralized USD についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Decentralized USD に関するその他の質問
Decentralized USD が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Decentralized USD の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Decentralized USD の価格は ¥ 156.9529 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Decentralized USD は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、USDD への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、¥ 93.99K 相当の Decentralized USD がMEXCで取引されました。
USDD ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Decentralized USD 価格を確認するには、USDD 価格のページにアクセスしてください。
USDD の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,128.86
+0.06%
ETH
1,925.03
+0.12%
GOLD(XAUT)
4,327.29
-0.10%
SOL
76.4
+0.01%
XMR
384.6
+0.26%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、USDD/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Decentralized USD の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Decentralized USD 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Decentralized USD (USDD) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-09 02:02:33 (UTC+8) Decentralized USD (USDD) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
USDD USDT（先物取引）
USDD をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの USDD USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥156.9529 ¥156.9529 ¥156.9529 0.00% 598.81 (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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