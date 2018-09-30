暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、ユーエスディーシー のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、ユーエスディーシー のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

USDC についての詳細

USDC 価格情報

USDC とは

USDC ホワイトペーパー

USDC 公式ウェブサイト

USDC トケノミクス

USDC 価格予測

USDC 履歴

USDC 購入ガイド

USDC から法定通貨への変換

USDC 現物

USDC USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

ユーエスディーシー (USDC) 本日のテクニカル分析

ユーエスディーシー (USDC) 本日のテクニカル分析

ユーエスディーシー 分析ページでは、AIによって生成された USDC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ユーエスディーシー の分析内容について詳しくご覧ください。

ユーエスディーシー (USDC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.00062---0.02%0.00%+0.05%
ユーエスディーシー 価格について詳しく知る

ユーエスディーシー テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ユーエスディーシー の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 6
中立 19
購入 1
移動平均:中立売却 0中立 14購入 0
テクニカル指標:強い売り売却 6中立 5購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.00005
1.00004
R2
1.00004
1.00004
R1
1.00004
1.00004
PP
1.00003
1.00003
S1
1.00003
1.00003
S2
1.00002
1.00003
S3
1.00002
1.00002

ユーエスディーシー 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.30M
$28.73 M
$28.43 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.76M
3日間のアクティブ購入額
$0.13 M
3日間のアクティブ売却額
$0.90 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.76M
7日間のアクティブ購入額
$0.55 M
7日間のアクティブ売却額
$1.32 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ユーエスディーシー 資本フロー

純流入USDCUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$3.05 M1.00
2026-08-08$80.57 M1.00
2026-08-07$73.27 M1.00
2026-08-06-$1.20 M1.00
2026-08-05-$248.50 M1.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ユーエスディーシー についてさらに詳しく知る

MEXCの ユーエスディーシー (USDC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ユーエスディーシー ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
USDC/USDT
$1.00062
$1.00062$1.00062
0.00%
31.14M (USDT)
USDC/USDF
$1.0033
$1.0033$1.0033
+0.03%
55.53K (USDT)
USDC/EUR
$0.8656
$0.8656$0.8656
+0.02%
75.29K (USDT)
USDC/BRL
$5.105
$5.105$5.105
-0.05%
53.47K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

USDC から USD の計算機

金額

USDC
USDC
USD
USD

1 USDC = 1.00062 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック