UMA (UMA) 本日のテクニカル分析 UMA 分析ページでは、AIによって生成された UMA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で UMA の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

UMA (UMA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.3422 -- +0.97% -8.82% -34.42%

UMA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる UMA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 6 中立 12 購入 8 移動平均 : 購入 売却 4 中立 4 購入 6 テクニカル指標 : 中立 売却 2 中立 8 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.3416 0.3415 R2 0.3415 0.3415 R1 0.3415 0.3415 PP 0.3414 0.3414 S1 0.3414 0.3414 S2 0.3413 0.3414 S3 0.3413 0.3413

UMA 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.46M $7.57 M $8.03 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.03 M 7日間のアクティブ売却額 $0.03 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 UMA 資本フロー 純流入 UMAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.34 2026-08-08 $0.01 M 0.34 2026-08-07 -$0.01 M 0.34 2026-08-06 -$0.01 M 0.34 2026-08-05 -$0.04 M 0.34 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの UMA (UMA) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、UMA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 UMA / USDT $0.3425 $0.3425 $0.3425 +0.35% 163.22K (USDT) 取 引 UMA / USDC $0.343 $0.343 $0.343 +0.40% 156.74K (USDT) 取 引