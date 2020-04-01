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Trust Wallet (TWT) 本日のテクニカル分析

Trust Wallet (TWT) 本日のテクニカル分析

Trust Wallet 分析ページでは、AIによって生成された TWT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Trust Wallet の分析内容について詳しくご覧ください。

Trust Wallet (TWT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.4017--+7.92%+16.40%-18.77%
Trust Wallet 価格について詳しく知る

Trust Wallet テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Trust Wallet の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 3
購入 9
移動平均:売却売却 8中立 2購入 4
テクニカル指標:中立売却 6中立 1購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.4016
0.4015
R2
0.4015
0.4014
R1
0.4014
0.4014
PP
0.4013
0.4013
S1
0.4012
0.4012
S2
0.4011
0.4012
S3
0.401
0.4011

Trust Wallet 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.04M
$3.86 M
$3.91 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.18 M
3日間のアクティブ売却額
$0.21 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$0.42 M
7日間のアクティブ売却額
$0.40 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Trust Wallet 資本フロー

純流入TWTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.01 M0.40
2026-08-08-$0.03 M0.40
2026-08-07$0.22 M0.39
2026-08-06$0.09 M0.37
2026-08-05-$0.04 M0.36

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Trust Wallet についてさらに詳しく知る

MEXCの Trust Wallet (TWT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Trust Wallet ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TWT/USDT
$0.4017
$0.4017$0.4017
+0.39%
236.90K (USDT)
TWT/USDC
$0.4016
$0.4016$0.4016
+0.17%
151.34K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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TWT
TWT
USD
USD

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