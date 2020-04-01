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本日の Trust Wallet のライブ価格は 0.4017 JPY です。TWT の時価総額は 172,674,969.060282 JPY です。日本 のリアルタイムの TWT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Trust Wallet のライブ価格は 0.4017 JPY です。TWT の時価総額は 172,674,969.060282 JPY です。日本 のリアルタイムの TWT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Trust Wallet価格(TWT)

1 TWT から JPY へのライブ価格：

¥63.0669
¥63.0669¥63.0669
+0.34%1D
JPY
Trust Wallet (TWT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:49:05 (UTC+8)

Trust Wallet 本日の価格

Trust Wallet (TWT) の本日のライブ価格は ¥ 0.4017 で、直近24時間で 0.34% 変動しました。現在の TWT から JPY への変換レートは、¥ 0.4017 につき TWT です。

Trust Wallet は現在、時価総額 ¥ 172.67M#138 位、循環供給量は 429.86M TWT です。直近24時間の TWT は、¥ 0.3891 (安値) から ¥ 0.4055 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 426.6890928670992361、史上最安値は ¥ 1.01698607978035 です。

短期的なパフォーマンスでは、TWT は直近1時間で -0.40%、直近7日間で +7.92% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 94.00K に達しました。

Trust Wallet (TWT) 市場情報

No.138

¥ 172.67M
¥ 172.67M¥ 172.67M

¥ 94.00K
¥ 94.00K¥ 94.00K

¥ 401.64M
¥ 401.64M¥ 401.64M

429.86M
429.86M 429.86M

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

42.99%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Trust Wallet の現在の時価総額は ¥ 172.67M、24時間取引高は ¥ 94.00K です。TWT の循環供給量は 429.86M、総供給量は 999860531.46 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 401.64M です。

Trust Wallet 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.3891
¥ 0.3891¥ 0.3891
24H 最安値
¥ 0.4055
¥ 0.4055¥ 0.4055
24H 最高値

¥ 0.3891
¥ 0.3891¥ 0.3891

¥ 0.4055
¥ 0.4055¥ 0.4055

¥ 426.6890928670992361
¥ 426.6890928670992361¥ 426.6890928670992361

¥ 1.01698607978035
¥ 1.01698607978035¥ 1.01698607978035

-0.40%

+0.34%

+7.92%

+7.92%

Trust Wallet (TWT) 価格履歴 JPY

Trust Wallet の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.213701+0.34%
30日¥ +0.0566+16.40%
60日¥ +0.0244+6.46%
90日¥ -0.0928-18.77%
Trust Wallet 本日の価格変動

本日 TWT は、 ¥ +0.213701 (+0.34%) の変動を記録しました。

Trust Wallet 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0566 (+16.40%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Trust Wallet 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、TWT は、 ¥ +0.0244 (+6.46%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Trust Wallet 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0928 (-18.77%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Trust Wallet (TWT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Trust Wallet 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Trust Wallet の分析

この分析では、AIモデルを活用して Trust Wallet の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Trust Wallet 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の TWT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

TWT_USDTは4時間足の現値0.3792で、中枢0.376を上回る水準で推移しています。価格はR1レジスタンス0.377を突破し、R2エリアである0.3783に到達しました。ハブ体系からは、短期的に買い勢力が優位な状況にあることが示されています。指標の整合性も上昇トレンドへの転換を示唆しています。市場は重要なレジスタンステストの局面にあります。 MACDはゴールデンクロスの形態を呈しており、短期的な買い圧力の介入を確認しています。一方で、移動平均線群やEMA群からは明確な買いシグナルは出ていません。モメンタム分布は速い指標と遅い指標が層状に分かれている状態です。RSIは中立ゾーンに位置しており、買いと売りの勢力が拮抗していることを示しています。ボラティリティは通常範囲内に留まっており、極端な拡大は見られません。KDJおよびStochRSIの数値については、ボリンジャーバンドの広がり具合と併せて判断する必要があります。モメンタムの集中度は限定的です。 近い目線では、R2の価格水準0.3783が現値から非常に近い位置にあり、注目すべきポイントとなっています。下方向のS1サポートライン0.3747は現値から約1.2%離れた地点に位置します。中枢0.376は即時的な押し戻しの参考ポイントとして機能しています。さらに遠方のS2レベル0.3737は二次的な防御スペースを提供しています。上方向にはより高次のレジスタンスデータはまだ確認されていません。一方、下方向のサポートゾーンは0.374～0.376の間で密集しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Trust Wallet の価格に影響を与える要因は何ですか？

TWT（Trust Wallet Token）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 市場のセンチメントと全体的な暗号資産市場の動向
2. Trust Walletアプリの採用状況とユーザー数の成長
3. Binanceエコシステムのパフォーマンス（TWTはBNBチェーンベースであるため）
4. トークンのユーティリティとステーキング報酬
5. 取引量と流動性
6. 暗号資産ウォレットに影響を及ぼす規制関連のニュース
7. 他のウォレットプロバイダーとの競争状況
8. ビットコインおよび主要アルトコインの価格変動
9. DeFiセクターの成長
10. トークン供給の仕組みとバーンの実施

人はなぜ今日 Trust Wallet の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のTWT（Trust Wallet Token）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の判断、ポートフォリオの追跡、投資タイミングの検討、市場分析、そして利益・損失の計算が含まれます。TWTは、人気の高い暗号資産ウォレットであるTrust Walletのネイティブトークンです。価格のモニタリングは、ユーザーが情報に基づいた売買の選択を行ううえで役立ちます。

Trust Wallet の価格予測

Trust Wallet (TWT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の TWT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Trust Wallet (TWT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Trust Wallet の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Trust Wallet が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？TWT の 2026–2027 年の価格予測は Trust Wallet 価格予測 ページでご確認いただけます。

Trust Wallet について

Trust Wallet Token (TWT)は、Trust Walletエコシステムにネイティブなユーティリティトークンで、多種多様なデジタル資産をサポートするモバイル型の暗号通貨ウォレットです。TWTは主にガバナンスの目的で使用され、保有者はTrust Walletプラットフォームの開発やアップグレードに関連するさまざまな提案に投票することができます。このトークンはBinance Smart Chain上で動作し、Proof-of-Stake (PoS)という合意形成メカニズムを採用しています。ガバナンスの役割に加えて、TWTはTrust Walletエコシステム内での追加の利点も提供します。例えば、アプリ内での暗号通貨の購入に対する割引や、プレミアム機能へのアクセスなどです。トークンの供給量は10億TWTに上限が設定されており、循環供給量を減らすための定期的なトークンバーンを含むデフレーション型の発行モデルが採用されています。

日本 で Trust Wallet を購入して投資する方法

Trust Wallet を使用する準備はできていますか？MEXCでは、TWT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Trust Wallet の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Trust Wallet (TWT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Trust Wallet が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Trust Wallet (TWT) の購入ガイド

Trust Wallet でできること

Trust Wallet を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Trust Wallet (TWT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Trust Wallet ( TWT ) とは何か

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet資料

Trust Wallet についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Trust Walletウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Account AbstractionBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

よくある質問： Trust Wallet に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:49:05 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Trust Wallet についてさらに詳しく知る

TWT USDT（先物取引）

TWT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの TWT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Trust Wallet (TWT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Trust Wallet ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TWT/USDT
¥63.1768
¥63.1768¥63.1768
+0.57%
236.93K (USDT)
TWT/USDC
¥63.1297
¥63.1297¥63.1297
+0.29%
150.99K (USDT)

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¥42.21730
¥42.21730¥42.21730

+7.17%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.9552
¥199.9552¥199.9552

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JMDT

JMDT

JMDT

¥146.2769
¥146.2769¥146.2769

-3.78%

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STONK

STONK

¥1.096488
¥1.096488¥1.096488

-0.47%

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QUID

¥14.25089
¥14.25089¥14.25089

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¥0.887050¥0.887050

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AET

¥7.2848
¥7.2848¥7.2848

+77.09%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0375230
¥0.0375230¥0.0375230

+59.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.9552
¥199.9552¥199.9552

+8.16%

Bitway

Bitway

BTW

¥29.501085
¥29.501085¥29.501085

+6.36%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

TWT から JPY の計算機

金額

TWT
TWT
JPY
JPY

1 TWT = 63.0669 JPY