Trust Wallet価格(TWT)
Trust Wallet (TWT) の本日のライブ価格は ¥ 0.4017 で、直近24時間で 0.34% 変動しました。現在の TWT から JPY への変換レートは、¥ 0.4017 につき TWT です。
Trust Wallet は現在、時価総額 ¥ 172.67M で #138 位、循環供給量は 429.86M TWT です。直近24時間の TWT は、¥ 0.3891 (安値) から ¥ 0.4055 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 426.6890928670992361、史上最安値は ¥ 1.01698607978035 です。
短期的なパフォーマンスでは、TWT は直近1時間で -0.40%、直近7日間で +7.92% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 94.00K に達しました。
No.138
42.99%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
BSC
Trust Wallet の現在の時価総額は ¥ 172.67M、24時間取引高は ¥ 94.00K です。TWT の循環供給量は 429.86M、総供給量は 999860531.46 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 401.64M です。
-0.40%
+0.34%
+7.92%
+7.92%
Trust Wallet の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.213701
|+0.34%
|30日
|¥ +0.0566
|+16.40%
|60日
|¥ +0.0244
|+6.46%
|90日
|¥ -0.0928
|-18.77%
本日 TWT は、 ¥ +0.213701 (+0.34%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.0566 (+16.40%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、TWT は、 ¥ +0.0244 (+6.46%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0928 (-18.77%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Trust Wallet の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の TWT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
TWT_USDTは4時間足の現値0.3792で、中枢0.376を上回る水準で推移しています。価格はR1レジスタンス0.377を突破し、R2エリアである0.3783に到達しました。ハブ体系からは、短期的に買い勢力が優位な状況にあることが示されています。指標の整合性も上昇トレンドへの転換を示唆しています。市場は重要なレジスタンステストの局面にあります。 MACDはゴールデンクロスの形態を呈しており、短期的な買い圧力の介入を確認しています。一方で、移動平均線群やEMA群からは明確な買いシグナルは出ていません。モメンタム分布は速い指標と遅い指標が層状に分かれている状態です。RSIは中立ゾーンに位置しており、買いと売りの勢力が拮抗していることを示しています。ボラティリティは通常範囲内に留まっており、極端な拡大は見られません。KDJおよびStochRSIの数値については、ボリンジャーバンドの広がり具合と併せて判断する必要があります。モメンタムの集中度は限定的です。 近い目線では、R2の価格水準0.3783が現値から非常に近い位置にあり、注目すべきポイントとなっています。下方向のS1サポートライン0.3747は現値から約1.2%離れた地点に位置します。中枢0.376は即時的な押し戻しの参考ポイントとして機能しています。さらに遠方のS2レベル0.3737は二次的な防御スペースを提供しています。上方向にはより高次のレジスタンスデータはまだ確認されていません。一方、下方向のサポートゾーンは0.374～0.376の間で密集しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Trust Wallet の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Trust Wallet Token (TWT)は、Trust Walletエコシステムにネイティブなユーティリティトークンで、多種多様なデジタル資産をサポートするモバイル型の暗号通貨ウォレットです。TWTは主にガバナンスの目的で使用され、保有者はTrust Walletプラットフォームの開発やアップグレードに関連するさまざまな提案に投票することができます。このトークンはBinance Smart Chain上で動作し、Proof-of-Stake (PoS)という合意形成メカニズムを採用しています。ガバナンスの役割に加えて、TWTはTrust Walletエコシステム内での追加の利点も提供します。例えば、アプリ内での暗号通貨の購入に対する割引や、プレミアム機能へのアクセスなどです。トークンの供給量は10億TWTに上限が設定されており、循環供給量を減らすための定期的なトークンバーンを含むデフレーション型の発行モデルが採用されています。
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Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
Trust Wallet についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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