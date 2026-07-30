Turbo (TURBO) 本日のテクニカル分析 Turbo 分析ページでは、AIによって生成された TURBO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Turbo の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Turbo (TURBO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0008375 -- +6.34% -2.12% -40.09%

Turbo テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Turbo の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 14 中立 7 購入 5 移動平均 : 強い売り 売却 10 中立 3 購入 1 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.000839 0.000838 R2 0.000838 0.000837 R1 0.000837 0.000837 PP 0.000836 0.000836 S1 0.000835 0.000835 S2 0.000834 0.000835 S3 0.000833 0.000834

Turbo 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.30M $13.91 M $14.21 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.17 M 3日間のアクティブ売却額 $0.18 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.53 M 7日間のアクティブ売却額 $0.52 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Turbo 資本フロー 純流入 TURBOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 2026-08-07 -$0.02 M 0.00 2026-08-06 $0.01 M 0.00 2026-08-05 $0.05 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Turbo (TURBO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Turbo ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 TURBO / USDT $0.0008376 $0.0008376 $0.0008376 -1.11% 98.82M (USDT) 取 引 TURBO / USDC $0.0008375 $0.0008375 $0.0008375 -0.91% 66.54M (USDT) 取 引