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Turbo (TURBO) 本日のテクニカル分析

Turbo (TURBO) 本日のテクニカル分析

Turbo 分析ページでは、AIによって生成された TURBO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Turbo の分析内容について詳しくご覧ください。

Turbo (TURBO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0008375--+6.34%-2.12%-40.09%
Turbo 価格について詳しく知る

Turbo テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Turbo の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 7
購入 5
移動平均:強い売り売却 10中立 3購入 1
テクニカル指標:中立売却 4中立 4購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.000839
0.000838
R2
0.000838
0.000837
R1
0.000837
0.000837
PP
0.000836
0.000836
S1
0.000835
0.000835
S2
0.000834
0.000835
S3
0.000833
0.000834

Turbo 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.30M
$13.91 M
$14.21 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.17 M
3日間のアクティブ売却額
$0.18 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.53 M
7日間のアクティブ売却額
$0.52 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Turbo 資本フロー

純流入TURBOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00
2026-08-07-$0.02 M0.00
2026-08-06$0.01 M0.00
2026-08-05$0.05 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Turbo についてさらに詳しく知る

MEXCの Turbo (TURBO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Turbo ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TURBO/USDT
$0.0008376
$0.0008376$0.0008376
-1.11%
98.82M (USDT)
TURBO/USDC
$0.0008375
$0.0008375$0.0008375
-0.91%
66.54M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TURBO
TURBO
USD
USD

1 TURBO = 0.0008375 USD

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