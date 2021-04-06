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Alien Worlds Trilium (TLM) 本日のテクニカル分析

Alien Worlds Trilium (TLM) 本日のテクニカル分析

Alien Worlds Trilium 分析ページでは、AIによって生成された TLM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Alien Worlds Trilium の分析内容について詳しくご覧ください。

Alien Worlds Trilium (TLM) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0016605--+4.18%-27.65%-21.86%
Alien Worlds Trilium 価格について詳しく知る

Alien Worlds Trilium テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Alien Worlds Trilium の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 4
購入 14
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.001669
0.001667
R2
0.001667
0.001664
R1
0.001663
0.001663
PP
0.001661
0.001661
S1
0.001657
0.001658
S2
0.001655
0.001657
S3
0.001651
0.001655

Alien Worlds Trilium 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.83M
$13.04 M
$13.87 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.21 M
3日間のアクティブ売却額
$0.22 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.80 M
7日間のアクティブ売却額
$0.81 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Alien Worlds Trilium 資本フロー

純流入TLMUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.13 M0.00
2026-08-07-$0.04 M0.00
2026-08-06-$0.13 M0.00
2026-08-05$0.06 M0.00
2026-08-04-$0.01 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Alien Worlds Trilium (TLM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Alien Worlds Trilium ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TLM/USDT
$0.001661
$0.001661$0.001661
+1.08%
38.88M (USDT)
TLM/USDC
$0.0016611
$0.0016611$0.0016611
+1.21%
32.82M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0.0016605 USD

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