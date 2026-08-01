Toko Token 本日の価格

Toko Token (TKO) の本日のライブ価格は ¥ 0.05035 で、直近24時間で 0.43% 変動しました。現在の TKO から JPY への変換レートは、¥ 0.05035 につき TKO です。

Toko Token は現在、時価総額 ¥ 8.54M で #1013 位、循環供給量は 169.60M TKO です。直近24時間の TKO は、¥ 0.04904 (安値) から ¥ 0.05049 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 783.32756535、史上最安値は ¥ 6.96114456673802001 です。

短期的なパフォーマンスでは、TKO は直近1時間で +0.39%、直近7日間で +6.94% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.23K に達しました。

Toko Token (TKO) 市場情報

ランキング No.1013 時価総額 ¥ 8.54M¥ 8.54M ¥ 8.54M 取引高 (24H) ¥ 53.23K¥ 53.23K ¥ 53.23K 完全希薄化後時価総額 ¥ 25.18M¥ 25.18M ¥ 25.18M 循環供給量 169.60M 169.60M 169.60M 最大供給量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 総供給量 495,268,640.66 495,268,640.66 495,268,640.66 循環率 33.91% パブリックブロックチェーン BSC

Toko Token の現在の時価総額は ¥ 8.54M、24時間取引高は ¥ 53.23K です。TKO の循環供給量は 169.60M、総供給量は 495268640.66 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 25.18M です。