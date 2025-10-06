Naoris Protocol の本日のライブ価格は 0.04522 USD です。NAORIS から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで NAORIS の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Naoris Protocol の本日のライブ価格は 0.04522 USD です。NAORIS から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで NAORIS の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Naoris Protocol価格(NAORIS)

$0.04532
-9.81%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:03:05 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) 価格情報 (USD)

$ 0.04449
24H 最安値
24H 最高値

-0.97%

-9.81%

-15.62%

-15.62%

Naoris Protocol (NAORIS) のリアルタイム価格は $ 0.04522 です。過去24時間、NAORIS は最低 $ 0.04449 から最高 $ 0.05034 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。NAORIS の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、NAORIS は過去1時間で -0.97%、過去24時間で -9.81% 、過去7日間で -15.62% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Naoris Protocol (NAORIS) 市場情報

ETH

Naoris Protocol の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 134.81K です。NAORIS の循環供給量は --、総供給量は 4000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 180.88M です。

Naoris Protocol (NAORIS) 価格履歴 USD

Naoris Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0049295-9.81%
30日$ -0.01338-22.84%
60日$ +0.01851+69.29%
90日$ +0.01522+50.73%
Naoris Protocol 本日の価格変動

本日 NAORIS は、 $ -0.0049295 (-9.81%) の変動を記録しました。

Naoris Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.01338 (-22.84%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Naoris Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NAORIS は、 $ +0.01851 (+69.29%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Naoris Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.01522 (+50.73%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Naoris Protocol (NAORIS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Naoris Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Naoris Protocol ( NAORIS ) とは何か

Naoris Protocolは、ポスト量子耐性、リアルタイムのシステム検証、およびインターネットに対応してスケーラブルに設計された分散型のトラストメッシュを活用し、デジタル世界のセキュリティを確保します。

Naoris Protocol は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Naoris Protocol への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- NAORIS のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Naoris Protocol に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Naoris Protocol の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Naoris Protocol 価格予測 (USD)

Naoris Protocol (NAORIS) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Naoris Protocol (NAORIS) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Naoris Protocol の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Naoris Protocol の価格予測 をチェック！

Naoris Protocol (NAORIS) トケノミクス

Naoris Protocol (NAORIS) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ NAORIS トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Naoris Protocol ( NAORIS ) の購入方法

Naoris Protocol の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Naoris Protocol 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

NAORIS を現地通貨に

Naoris Protocol資料

Naoris Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Naoris Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Naoris Protocol に関するその他の質問

Naoris Protocol (NAORIS) の本日の価値はいくらですか？
NAORIS の USD でのライブ価格は 0.04522 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の NAORIS から USD の価格はいくらですか？
NAORIS から USD の現在価格は $ 0.04522 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Naoris Protocol の時価総額はいくらですか？
NAORIS の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
NAORIS の循環供給量はどれくらいですか？
NAORIS の循環供給量は -- USD です。
NAORIS の史上最高値（ATH）はいくらですか？
NAORIS は史上最高値 -- USD に達しました。
NAORIS の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
NAORIS の史上最安値は -- USD です。
NAORIS の取引高はいくらですか？
NAORIS の24 時間ライブ取引高は $ 134.81K USD です。
NAORIS は今年さらに上昇しますか？
NAORIS は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、NAORIS 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:03:05 (UTC+8)

