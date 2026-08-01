Raveとは何ですか？

Kravは、分散型の永久クアンツ暗号通貨取引所です。

Raveは何がユニークなのでしょうか？

Kravは、初めての分散型永久クアンツ取引所であり、トレーダーは任意のアルトコインを担保としてBTC取引をレバレッジできます。利益と損失はアルトコインで決済されます。主な革新点としては以下が挙げられます： トレーダーと流動性提供者（LP）の両方にサービスを提供し、トレーダーはアルトコインを担保としてビットコイン（BTC）のロングまたはショートポジションを開くことができます。一方、LPはトレーダーがポジション調整を行う際に取引手数料を得ることができます。 注文限界機能により、取引戦略をより細かく制御でき、追加の執行手数料を設定することで利益を最適化できます。 リスク軽減措置として、ロングとショートのポジションを均衡させるための資金調達手数料メカニズムや、担保の90％で強制清算を行うことで流動性プールを保護します。

Raveの歴史について教えてください。

1兆ドルを超える市場規模と1万種類の独自コインを持つ暗号通貨市場では、明確な実用性を持つ既存コインと、実質的なユースケースに欠ける大多数のアルトコインとの間に格差が見られます。多くのアルトコインは眠ったままとなり、その価値と多様性が制限されています。Kravはこの問題を解決するため、ビットコインとイーサリアムのボラティリティを取引量の少ないアルトコインに導入し、それらをクアンツ派生商品の基礎資産へと変換します。これにより取引量と実用性が向上し、これまで活用されていなかったアルトコインにもダイナミックな市場を創出します。

Raveの今後の展望について教えてください。

今後の展開としては、RWAを取引ペアとして導入すること、BTC/ETHを含むアルトコインペアの拡充、マルチチェーン対応の実装などが予定されています。

Raveは何に利用できるのでしょうか？

KRAVトークンをステーキングすると、3種類の報酬が得られます：エスクロウKRAV、マルチプライヤーポイント、およびKRAVリワードです。スワップやレバレッジ取引から得られる手数料の30％がKRAVに変換され、紹介報酬とネットワークコストを差し引いた上でステーキングされたトークンに分配されます。ステーキングにより、初期のバックヤードの利益が守られ、ホエールによる希釈を防ぎ、すべての参加者が平等な機会を得られるようになります。KRAVトークンをステーキングするには、こちらをご覧ください：https://krav.trade/dashboard/stake

Raveの現在の価格はいくらですか？

Rave（KRAV）のリアルタイム価格は、¥0.2570265461536378082000 JPYです。このリアルタイム評価は継続的に更新され、主要なグローバル取引所からの価格情報を集約して正確な市場レートをご確認いただけます。

Raveは市場でどのように位置づけられていますか？

Raveは現在、市場ランキング#2548に位置し、¥219542321.49835612786000の時価総額によって支えられています。このランキングは流動性の深さ、投資家の全体的な需要、および流通中のトークン供給量に影響されます。

KRAVの流通供給量はいくらですか？

KRAVの流通供給量は854164133.8607213トークンで、これは公開市場で利用可能な数量を表します。この数字は市場評価、希少性、そして長期的なインフレ動向を決定する上で重要な役割を果たします。

Raveの24時間の価格レンジはどのくらいですか？

過去24時間において、Raveは¥0.2562691958755748058000（24時間最安値）から¥0.2572524783794465190000（24時間最高値）の範囲内で取引されました。このボラティリティの幅はトレーダーが短期的な勢いと市場の予測不可能性を理解するのに役立ちます。

Raveは過去最高値と過去最低値からどれほど離れているのですか？

Raveは過去最高値である¥11.88626257835602044000に達しましたが、過去最低値（ATL）は¥でした。これらの歴史的ベンチマークにより、トレーダーは長期的な価格の可能性とサイクルを評価できます。

今日のKRAVの取引はどれほど活発ですか？

過去24時間の取引量は¥--で、現在の市場参加状況を反映しています。取引量が高くなるほど、投資家の関心が強まり、市場の流動性が深まる傾向があります。

Raveの最近のトレンド方向にはどのような要因が影響していますか？

過去24時間における0.16%の価格変動は、市場センチメント、取引活動、マクロ経済要因、およびBase Ecosystemに関連するエコシステム固有の最新情報によって形成されています。急激な取引量の増加もまた、急激な価格変動のきっかけとなることがあります。