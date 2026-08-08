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TIA (TIA) 本日のテクニカル分析

TIA (TIA) 本日のテクニカル分析

TIA 分析ページでは、AIによって生成された TIA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で TIA の分析内容について詳しくご覧ください。

TIA (TIA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.3291--+0.61%-21.54%-28.80%
TIA 価格について詳しく知る

TIA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる TIA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 4
購入 7
移動平均:強い売り売却 12中立 2購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.3289
0.3288
R2
0.3288
0.3288
R1
0.3288
0.3288
PP
0.3287
0.3287
S1
0.3287
0.3287
S2
0.3286
0.3287
S3
0.3286
0.3286

TIA 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.03M
$10.07 M
$10.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.14M
3日間のアクティブ購入額
$4.72 M
3日間のアクティブ売却額
$4.58 M
7日間のアクティブ売買差額
0.14M
7日間のアクティブ購入額
$12.56 M
7日間のアクティブ売却額
$12.42 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

TIA 資本フロー

純流入TIAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.11 M0.33
2026-08-07-$0.52 M0.33
2026-08-06-$0.08 M0.33
2026-08-05-$0.07 M0.33
2026-08-04-$0.04 M0.34

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの TIA (TIA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、TIA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TIA/USDT
$0.3291
$0.3291$0.3291
-0.18%
719.42K (USDT)
TIA/USDC
$0.3294
$0.3294$0.3294
-0.09%
163.70K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 0.3291 USD

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