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Bittensor (TAO) 本日のテクニカル分析

Bittensor (TAO) 本日のテクニカル分析

Bittensor 分析ページでは、AIによって生成された TAO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bittensor の分析内容について詳しくご覧ください。

Bittensor (TAO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$198.52--+3.28%-4.99%-39.68%
Bittensor 価格について詳しく知る

Bittensor テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Bittensor の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 1
購入 16
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
198.38
198.37
R2
198.37
198.3585
R1
198.35
198.3514
PP
198.34
198.34
S1
198.32
198.3285
S2
198.31
198.3214
S3
198.29
198.31

Bittensor 市場シグナル

現在の未約定注文数量
1.63M
$12.34 M
$10.71 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-2.91M
3日間のアクティブ購入額
$61.08 M
3日間のアクティブ売却額
$64.00 M
7日間のアクティブ売買差額
-2.42M
7日間のアクティブ購入額
$196.60 M
7日間のアクティブ売却額
$199.03 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Bittensor 資本フロー

純流入TAOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.91 M198.03
2026-08-07$0.07 M193.88
2026-08-06-$1.51 M193.30
2026-08-05$0.17 M197.29
2026-08-04$0.33 M192.55

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Bittensor についてさらに詳しく知る

MEXCの Bittensor (TAO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Bittensor ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TAO/USDT
$198.52
$198.52$198.52
+0.27%
8.22K (USDT)
TAO/USDC
$198.35
$198.35$198.35
+0.21%
816.40 (USDT)
TAO/EUR
$171.68
$171.68$171.68
+0.17%
342.91 (USDT)
TAO/USD1
$198.39
$198.39$198.39
+0.05%
281.21 (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TAO
TAO
USD
USD

1 TAO = 198.52 USD

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