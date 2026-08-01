Bittensor (TAO) ライブ価格チャート
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2026-08-09 01:28:43 (UTC+8) Bittensor 本日の価格
Bittensor (TAO) の本日のライブ価格は
¥ 198.52 で、直近24時間で 0.24% 変動しました。現在の TAO から JPY への変換レートは、 ¥ 198.52 につき TAO です。
Bittensor は現在、時価総額
¥ 2.19B で #27 位、循環供給量は 11.02M TAO です。直近24時間の TAO は、 ¥ 190.85 (安値) から ¥ 198.53 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 120,525.7097160485565、史上最安値は ¥ 4,772.94998440514465 です。
短期的なパフォーマンスでは、TAO は直近1時間で
+0.51%、直近7日間で +3.28% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.61M に達しました。 Bittensor (TAO) 市場情報 最大供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 総供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000
Bittensor の現在の時価総額は
¥ 2.19B、24時間取引高は ¥ 1.61M です。TAO の循環供給量は 11.02M、総供給量は 21000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.17B です。 購入 Bittensor Bittensor 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 120,525.7097160485565 ¥ 120,525.7097160485565 ¥ 120,525.7097160485565 最安値 ¥ 4,772.94998440514465 ¥ 4,772.94998440514465 ¥ 4,772.94998440514465 Bittensor (TAO) 価格履歴 JPY
Bittensor の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +74.6232 +0.24% 30日 ¥ -10.42 -4.99% 60日 ¥ -11.8 -5.62% 90日 ¥ -130.55 -39.68% Bittensor 本日の価格変動
本日 TAO は、
¥ +74.6232 (+0.24%) の変動を記録しました。 Bittensor 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -10.42 (-4.99%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Bittensor 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、TAO は、
¥ -11.8 (-5.62%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Bittensor 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -130.55 (-39.68%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Bittensor (TAO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Bittensor 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の TAO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
60% | 弱気 40%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
TAO_USDTは4時間足チャートにおいて、197.75の価格帯で推移しています。価格は中枢となる196.3099を上回っており、現在はR1レジスタンスである197.9799の下側に位置しています。ハブ構造は強気優勢の並びを見せています。S1サポートである194.8499が近場の防衛ラインとなっています。市場構造は引き続き横ばいながら上昇傾向を維持しています。
MAグループおよびEMAグループともに買いシグナルを示しており、MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しています。RSI指標は中立域にあり、ストキャスティクスと速慢線の方向も一致しています。短期移動平均線付近にモメンタムが集中しており、ボラティリティは通常水準を保っています。KDJおよびStochRSIの数値は極端な状態を示していません。ボリンジャーバンドは平行に推移しており、現時点での多空両勢力はほぼ均衡した状況です。
上値方面では、R1レジスタンスである197.9799までが現行価格から0.23%の距離にあります。さらにR2レジスタンスである199.44までは0.85%の距離です。一方、下値方面では、S1サポートである194.8499までが現行価格から1.47%の距離にあり、S2サポートである193.1799までは2.31%の距離となります。近場の重要な参考ポイントはR1およびS1の価格帯であり、遠方の目安としてはR2およびS2の位置が注目されます。価格がR1を突破すれば、さらなる高値圧力が試されることになり、逆にS1を下回れば、より低い支持水準へと向かう可能性があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Bittensor の価格に影響を与える要因は何ですか？
ビットテンサー（TAO）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. ネットワークの採用と利用状況 - 分散型ネットワークを利用するAI開発者が増えることで需要が高まります。 2. マイニング活動 - バリデーターの参加状況はトークン供給の動向に影響を及ぼします。 3. AI市場のトレンド - 人工知能分野の成長が関心を高めます。 4. トークンエコノミクス - ステーキング報酬や発行スケジュールが供給に影響を与えます。 5. 他のAIブロックチェーンプロジェクトとの競合 6. 全体的な暗号資産市場のセンチメントおよびビットコインとの相関関係 7. 技術的進展とプロトコルアップグレード 8. AIおよび暗号資産分野に影響を及ぼす規制に関するニュース 人はなぜ今日 Bittensor の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のBittensor（TAO）の価格を知りたいと考えています。その理由としては、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そして投資タイミングの把握が挙げられます。TAOはAIに特化したユニークなブロックチェーンプロジェクトであるため、価格の動向を追跡することで、AI関連の暗号資産に対する市場のセンチメントを評価することができます。投資家たちは日々の価格をモニタリングし、エントリー／エグジットのポイントを見極めるとともに、利益や損失を計算し、保有資産の現在価値を市場動向と比較して評価しています。
Bittensor の価格予測 Bittensor (TAO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の TAO の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Bittensor (TAO) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Bittensor の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Bittensor が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？TAO の 2026–2027 年の価格予測は
Bittensor 価格予測
ページでご確認いただけます。
Bittensor について
TAO Network（TAO）は、音楽やその他のデジタルコンテンツの作成と配布を容易にするために設計されたブロックチェーンベースのプラットフォームです。このプラットフォームは、ユニークなプルーフ・オブ・ステーク（証明型）合意形成メカニズムを使用し、スマートコントラクトの機能を組み込むことで、アーティストやクリエーターが自身の知的財産権を管理し、作品を配布し、コンテンツを収益化することを可能にします。TAO Networkは、アーティスト、ファン、その他のステークホルダーにとって分散型で透明性のある公平なエコシステムを提供することで、音楽業界を革新することを目指しています。
日本 で Bittensor を購入して投資する方法
Bittensor を使用する準備はできていますか？MEXCでは、TAO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Bittensor の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Bittensor (TAO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Bittensor が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Bittensor でできること
Bittensor を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Bittensor (TAO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Bittensor ( TAO ) とは何か
Bittensorは、分散型、ブロックチェーンベース、トークン化された機械学習ネットワークを強化するオープンソースのプロトコルです。このプロジェクトは、モデルがインセンティブ付きの反復的なエコシステムで相互作用する最適化されたトレーニング戦略を導入することにより、人工知能の開発を加速させるとともに、その所有権とアクセスに対してより公平で協力的なアプローチを進めることを目的としています。
ホワイトペーパー
Bittensorは、AI開発者が自らの貢献を他のAIシステムが評価した結果に基づいて報酬を得られるエコシステムとして紹介されています。このネットワークでは、バリデーターとマイナーが評価および報酬配分のプロセスに参加しており、現在その参加者は1,000人以上に達しています。これらの役割およびランキングされたAIシステムとのクリエイター関係以外に、ソースには追加のチーム情報は記載されていません。
Bittensorの核となる機能は、インターネットを介してコンピューター同士を接続し、AIモデルがネットワーク上のピアと能力および知識を交換できるようにすることです。人間による評価ではなく、モデル自身が、他のモデルの知能がどれほど有用かつ価値あるかに基づいて評価を行います。これらの評価はデジタル台帳に記録され、ランキングを追跡するとともに、公正な振る舞いを実施するための仕組みとなっています。この設計は、操作耐性を高めるよう工夫されており、たとえネットワークの半数までがシステムを悪用しようとしても、誠実な参加者が依然として優位に立てるようになっています。2023年までには、ネットワークは複数のサブネットを含む段階へと進化し、それぞれがテキスト生成、画像処理、データ分析などのタスクに特化しています。
参加インセンティブは、ネットワークに貴重なAIインテリジェンスを提供する貢献者への報酬として使用されるトークン「TAO」によって支えられています。モデルがピア評価でより高い順位を獲得すると、その作成者はより多くのTAOを受け取り、システム内での影響力も高まります。この構造は、単なる狭いテストでのパフォーマンスではなく、他のAIシステムが実際に有用だと判断するものに報酬を連動させることで、最も価値のある貢献者を浮かび上がらせることを意図しています。また、このトークンは、参加者がエコシステムの成功に金銭的な関心を持つことでネットワークの整合性を支え、誠実かつ意味のある貢献を促進します。2023年現在、TAOは総供給量2,100万トークンの固定供給方式を採用しており、ネットワークは12秒ごとに検証者（validators）およびマイナー（miners）へと、貢献度に基づいて報酬を配分する発行スケジュールを用いています。
2021年のローンチ以来、Bittensorは参加者数の拡大と、AIシステム同士が相互に評価・報酬を与えられる機能するマーケットの構築に注力してきました。2023年には、テキスト生成、画像処理、データ分析など、それぞれ異なるAIワークロードに対応した複数のサブネットをサポートするという、進化における重要な一歩を踏み出しました。プロジェクトの方向性は、このマーケットプレイスモデルをさらに拡大し、開発者が孤立したベンチマーク結果ではなく、ピアによる評価に基づく価値に応じて報酬を受け取れるようにすることに重点を置いています。
Bittensorは、AIシステム同士が相互に評価し、直接報酬を発行するという新しいタイプの人工知能マーケットプレイスを構築しています。これは、機械による知能のためのオープン市場として機能し、個人がAIの進化に貢献してその恩恵を受けることを可能にします。つまり、参加を大手テック企業に委ねるのではなく、誰もが参画できるのです。2021年にローンチされたこのプロジェクトは、現在、1,000人以上のバリデーターおよびマイナーが関与する活発なネットワークへと拡大しています。
Bittensor資料
Bittensor についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Bittensor に関するその他の質問
Bittensor が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Bittensor の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Bittensor の価格は ¥ 31,167.64 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Bittensor は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、TAO への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Bittensor がMEXCで取引されました。
TAO ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Bittensor 価格を確認するには、TAO 価格のページにアクセスしてください。
TAO の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,121.77
+0.05%
ETH
1,923
+0.01%
GOLD(XAUT)
4,327.39
-0.10%
SOL
76.32
-0.09%
XMR
384.71
+0.29%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、TAO/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Bittensor の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Bittensor 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Bittensor (TAO) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-09 01:28:43 (UTC+8) Bittensor (TAO) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
TAO USDT（先物取引）
TAO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの TAO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥31,139.38 ¥31,139.38 ¥31,139.38 +0.18% 8.22K (USDT) ¥31,123.68 ¥31,123.68 ¥31,123.68 +0.15% 817.48 (USDT) ¥26,944.34 ¥26,944.34 ¥26,944.34 +0.14% 343.19 (USDT) ¥31,109.55 ¥31,109.55 ¥31,109.55 -0.06% 280.88 (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。