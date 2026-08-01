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本日の Bittensor のライブ価格は 198.52 JPY です。TAO の時価総額は 2,187,113,888.8525176068 JPY です。日本 のリアルタイムの TAO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Bittensor のライブ価格は 198.52 JPY です。TAO の時価総額は 2,187,113,888.8525176068 JPY です。日本 のリアルタイムの TAO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Bittensor価格(TAO)

1 TAO から JPY へのライブ価格：

¥31,167.64
¥31,167.64¥31,167.64
+0.24%1D
JPY
Bittensor (TAO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:28:43 (UTC+8)

Bittensor 本日の価格

Bittensor (TAO) の本日のライブ価格は ¥ 198.52 で、直近24時間で 0.24% 変動しました。現在の TAO から JPY への変換レートは、¥ 198.52 につき TAO です。

Bittensor は現在、時価総額 ¥ 2.19B#27 位、循環供給量は 11.02M TAO です。直近24時間の TAO は、¥ 190.85 (安値) から ¥ 198.53 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 120,525.7097160485565、史上最安値は ¥ 4,772.94998440514465 です。

短期的なパフォーマンスでは、TAO は直近1時間で +0.51%、直近7日間で +3.28% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.61M に達しました。

Bittensor (TAO) 市場情報

No.27

¥ 2.19B
¥ 2.19B¥ 2.19B

¥ 1.61M
¥ 1.61M¥ 1.61M

¥ 4.17B
¥ 4.17B¥ 4.17B

11.02M
11.02M 11.02M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

52.46%

0.13%

TAO

Bittensor の現在の時価総額は ¥ 2.19B、24時間取引高は ¥ 1.61M です。TAO の循環供給量は 11.02M、総供給量は 21000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.17B です。

Bittensor 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 190.85
¥ 190.85¥ 190.85
24H 最安値
¥ 198.53
¥ 198.53¥ 198.53
24H 最高値

¥ 190.85
¥ 190.85¥ 190.85

¥ 198.53
¥ 198.53¥ 198.53

¥ 120,525.7097160485565
¥ 120,525.7097160485565¥ 120,525.7097160485565

¥ 4,772.94998440514465
¥ 4,772.94998440514465¥ 4,772.94998440514465

+0.51%

+0.24%

+3.28%

+3.28%

Bittensor (TAO) 価格履歴 JPY

Bittensor の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +74.6232+0.24%
30日¥ -10.42-4.99%
60日¥ -11.8-5.62%
90日¥ -130.55-39.68%
Bittensor 本日の価格変動

本日 TAO は、 ¥ +74.6232 (+0.24%) の変動を記録しました。

Bittensor 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -10.42 (-4.99%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Bittensor 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、TAO は、 ¥ -11.8 (-5.62%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Bittensor 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -130.55 (-39.68%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Bittensor (TAO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Bittensor 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Bittensor の分析

この分析では、AIモデルを活用して Bittensor の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Bittensor 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の TAO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

TAO_USDTは4時間足チャートにおいて、197.75の価格帯で推移しています。価格は中枢となる196.3099を上回っており、現在はR1レジスタンスである197.9799の下側に位置しています。ハブ構造は強気優勢の並びを見せています。S1サポートである194.8499が近場の防衛ラインとなっています。市場構造は引き続き横ばいながら上昇傾向を維持しています。 MAグループおよびEMAグループともに買いシグナルを示しており、MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しています。RSI指標は中立域にあり、ストキャスティクスと速慢線の方向も一致しています。短期移動平均線付近にモメンタムが集中しており、ボラティリティは通常水準を保っています。KDJおよびStochRSIの数値は極端な状態を示していません。ボリンジャーバンドは平行に推移しており、現時点での多空両勢力はほぼ均衡した状況です。 上値方面では、R1レジスタンスである197.9799までが現行価格から0.23%の距離にあります。さらにR2レジスタンスである199.44までは0.85%の距離です。一方、下値方面では、S1サポートである194.8499までが現行価格から1.47%の距離にあり、S2サポートである193.1799までは2.31%の距離となります。近場の重要な参考ポイントはR1およびS1の価格帯であり、遠方の目安としてはR2およびS2の位置が注目されます。価格がR1を突破すれば、さらなる高値圧力が試されることになり、逆にS1を下回れば、より低い支持水準へと向かう可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Bittensor の価格に影響を与える要因は何ですか？

ビットテンサー（TAO）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用と利用状況 - 分散型ネットワークを利用するAI開発者が増えることで需要が高まります。
2. マイニング活動 - バリデーターの参加状況はトークン供給の動向に影響を及ぼします。
3. AI市場のトレンド - 人工知能分野の成長が関心を高めます。
4. トークンエコノミクス - ステーキング報酬や発行スケジュールが供給に影響を与えます。
5. 他のAIブロックチェーンプロジェクトとの競合
6. 全体的な暗号資産市場のセンチメントおよびビットコインとの相関関係
7. 技術的進展とプロトコルアップグレード
8. AIおよび暗号資産分野に影響を及ぼす規制に関するニュース

人はなぜ今日 Bittensor の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のBittensor（TAO）の価格を知りたいと考えています。その理由としては、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そして投資タイミングの把握が挙げられます。TAOはAIに特化したユニークなブロックチェーンプロジェクトであるため、価格の動向を追跡することで、AI関連の暗号資産に対する市場のセンチメントを評価することができます。投資家たちは日々の価格をモニタリングし、エントリー／エグジットのポイントを見極めるとともに、利益や損失を計算し、保有資産の現在価値を市場動向と比較して評価しています。

Bittensor の価格予測

Bittensor (TAO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の TAO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Bittensor (TAO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Bittensor の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Bittensor が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？TAO の 2026–2027 年の価格予測は Bittensor 価格予測 ページでご確認いただけます。

Bittensor について

TAO Network（TAO）は、音楽やその他のデジタルコンテンツの作成と配布を容易にするために設計されたブロックチェーンベースのプラットフォームです。このプラットフォームは、ユニークなプルーフ・オブ・ステーク（証明型）合意形成メカニズムを使用し、スマートコントラクトの機能を組み込むことで、アーティストやクリエーターが自身の知的財産権を管理し、作品を配布し、コンテンツを収益化することを可能にします。TAO Networkは、アーティスト、ファン、その他のステークホルダーにとって分散型で透明性のある公平なエコシステムを提供することで、音楽業界を革新することを目指しています。

日本 で Bittensor を購入して投資する方法

Bittensor を使用する準備はできていますか？MEXCでは、TAO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Bittensor の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Bittensor (TAO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Bittensor が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Bittensor (TAO) の購入ガイド

Bittensor でできること

Bittensor を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Bittensor (TAO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Bittensor ( TAO ) とは何か

Bittensorは、分散型、ブロックチェーンベース、トークン化された機械学習ネットワークを強化するオープンソースのプロトコルです。このプロジェクトは、モデルがインセンティブ付きの反復的なエコシステムで相互作用する最適化されたトレーニング戦略を導入することにより、人工知能の開発を加速させるとともに、その所有権とアクセスに対してより公平で協力的なアプローチを進めることを目的としています。

ホワイトペーパー

Bittensor資料

Bittensor についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Bittensorウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI MemeArtificial Intelligence (AI)Bittensor Ecosystem

よくある質問： Bittensor に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:28:43 (UTC+8)

Bittensor (TAO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Bittensor についてさらに詳しく知る

TAO USDT（先物取引）

TAO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの TAO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Bittensor (TAO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Bittensor ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TAO/USDT
¥31,139.38
¥31,139.38¥31,139.38
+0.18%
8.22K (USDT)
TAO/USDC
¥31,123.68
¥31,123.68¥31,123.68
+0.15%
817.48 (USDT)
TAO/EUR
¥26,944.34
¥26,944.34¥26,944.34
+0.14%
343.19 (USDT)
TAO/USD1
¥31,109.55
¥31,109.55¥31,109.55
-0.06%
280.88 (USDT)

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¥40.74150
¥40.74150¥40.74150

+3.42%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥203.0324
¥203.0324¥203.0324

+9.82%

JMDT

JMDT

JMDT

¥148.2080
¥148.2080¥148.2080

-2.51%

STONK

STONK

STONK

¥0.982663
¥0.982663¥0.982663

-10.80%

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Squid

QUID

¥14.25560
¥14.25560¥14.25560

+0.05%

上昇率ランキング

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Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.821110
¥0.821110¥0.821110

+199.54%

Aether Network

Aether Network

AET

¥7.6773
¥7.6773¥7.6773

+86.64%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0338335
¥0.0338335¥0.0338335

+43.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥203.0324
¥203.0324¥203.0324

+9.82%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

¥17.69861
¥17.69861¥17.69861

+6.68%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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TAO
TAO
JPY
JPY

1 TAO = 31,167.64 JPY