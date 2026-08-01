この分析では、AIモデルを活用して Bittensor の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の TAO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

TAO_USDTは4時間足チャートにおいて、197.75の価格帯で推移しています。価格は中枢となる196.3099を上回っており、現在はR1レジスタンスである197.9799の下側に位置しています。ハブ構造は強気優勢の並びを見せています。S1サポートである194.8499が近場の防衛ラインとなっています。市場構造は引き続き横ばいながら上昇傾向を維持しています。 MAグループおよびEMAグループともに買いシグナルを示しており、MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しています。RSI指標は中立域にあり、ストキャスティクスと速慢線の方向も一致しています。短期移動平均線付近にモメンタムが集中しており、ボラティリティは通常水準を保っています。KDJおよびStochRSIの数値は極端な状態を示していません。ボリンジャーバンドは平行に推移しており、現時点での多空両勢力はほぼ均衡した状況です。 上値方面では、R1レジスタンスである197.9799までが現行価格から0.23%の距離にあります。さらにR2レジスタンスである199.44までは0.85%の距離です。一方、下値方面では、S1サポートである194.8499までが現行価格から1.47%の距離にあり、S2サポートである193.1799までは2.31%の距離となります。近場の重要な参考ポイントはR1およびS1の価格帯であり、遠方の目安としてはR2およびS2の位置が注目されます。価格がR1を突破すれば、さらなる高値圧力が試されることになり、逆にS1を下回れば、より低い支持水準へと向かう可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。