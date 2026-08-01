SYMM 本日の価格

SYMM (SYMM) の本日のライブ価格は ¥ 0.036 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SYMM から JPY への変換レートは、¥ 0.036 につき SYMM です。

SYMM は現在、時価総額 ¥ 5.95M で #1017 位、循環供給量は 165.18M SYMM です。直近24時間の SYMM は、¥ 0.0356 (安値) から ¥ 0.038 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 88.6429424872068617、史上最安値は ¥ 0.31411162109296292 です。

短期的なパフォーマンスでは、SYMM は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -1.91% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 5.84K に達しました。

SYMM (SYMM) 市場情報

ランキング No.1017 時価総額 ¥ 5.95M¥ 5.95M ¥ 5.95M 取引高 (24H) ¥ 5.84K¥ 5.84K ¥ 5.84K 完全希薄化後時価総額 ¥ 11.35M¥ 11.35M ¥ 11.35M 循環供給量 165.18M 165.18M 165.18M 最大供給量 315,177,684 315,177,684 315,177,684 総供給量 315,177,684 315,177,684 315,177,684 循環率 52.40% パブリックブロックチェーン SYMM

SYMM の現在の時価総額は ¥ 5.95M、24時間取引高は ¥ 5.84K です。SYMM の循環供給量は 165.18M、総供給量は 315177684 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.35M です。