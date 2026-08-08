SUSHI (SUSHI) 本日のテクニカル分析 SUSHI 分析ページでは、AIによって生成された SUSHI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SUSHI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

SUSHI (SUSHI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.1656 -- +8.23% +2.53% -34.39%

SUSHI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SUSHI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 8 中立 9 購入 9 移動平均 : 売却 売却 6 中立 6 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 3 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1654 0.1654 R2 0.1654 0.1653 R1 0.1653 0.1653 PP 0.1653 0.1653 S1 0.1652 0.1652 S2 0.1652 0.1652 S3 0.1651 0.1652

SUSHI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.03M $13.55 M $13.59 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.27 M 3日間のアクティブ売却額 $0.25 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.67 M 7日間のアクティブ売却額 $0.65 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 SUSHI 資本フロー 純流入 SUSHIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.01 M 0.17 2026-08-07 $0.05 M 0.17 2026-08-06 $0.03 M 0.16 2026-08-05 $0.03 M 0.15 2026-08-04 $0.01 M 0.16 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの SUSHI (SUSHI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、SUSHI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SUSHI / USDT $0.1656 $0.1656 $0.1656 -0.06% 335.43K (USDT) 取 引 SUSHI / USDC $0.1657 $0.1657 $0.1657 +0.06% 323.05K (USDT) 取 引