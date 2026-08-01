この分析では、AIモデルを活用して SUSHI の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の SUSHI 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 30% | 弱気 70%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

SUSHI_USDTは4時間足の現値で0.1687を記録しています。価格はハブポイントである0.1538を上回る水準で推移しており、現在の価格は中枢帯から大きく乖離しています。買い圧力はゼロに近く、売り圧力が市場全体を支配しています。市場構造は高値での孤立状態を示しており、下側のサポートラインとの有効な連動も見られません。また、指標の整合性からはトレンドの背離が確認されます。 MACDはデッドクロスの形態を維持しており、モメンタムは下方へ拡散しています。RSIは中立域に位置し、KDJおよびStochRSIの数値は具体的な読み取り値を示していません。移動平均線群（MAとEMA）においても、買いシグナルは確認されず、短期・長期の指標間には明確な層化が見られます。ボラティリティは顕著な拡大を示しておらず、モメンタムは空方勢力に集中しています。短期的には上昇修正の原動力が欠如しており、多空の力関係は極めて不均衡です。 近いレジスタンスゾーンであるR1は0.1547に位置しており、現行価格からはやや距離があります。一方、下側のサポートゾーンではS1が0.1530、S2が0.1521に設定されています。中央のハブポイントである0.1538は中間的な参考水準として機能します。いずれの重要ポイントも現在の取引価格を下回っており、上側には目立った抵抗レベルが存在しません。一方、下側のサポート帯は密集した分布を示しており、その価格差幅は潜在的な調整幅を反映しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。