SUSHI価格(SUSHI)
SUSHI (SUSHI) の本日のライブ価格は ¥ 0.1656 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SUSHI から JPY への変換レートは、¥ 0.1656 につき SUSHI です。
SUSHI は現在、時価総額 ¥ 47.50M で #401 位、循環供給量は 286.84M SUSHI です。直近24時間の SUSHI は、¥ 0.1621 (安値) から ¥ 0.1696 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,671.01422183、史上最安値は ¥ 25.21316049183595608 です。
短期的なパフォーマンスでは、SUSHI は直近1時間で +0.12%、直近7日間で +8.23% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.57K に達しました。
No.401
ETH
SUSHI の現在の時価総額は ¥ 47.50M、24時間取引高は ¥ 55.57K です。SUSHI の循環供給量は 286.84M、総供給量は 291514753.90092285 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 48.27M です。
+0.12%
0.00%
+8.23%
+8.23%
SUSHI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ 0
|0.00%
|30日
|¥ +0.0041
|+2.53%
|60日
|¥ -0.0003
|-0.19%
|90日
|¥ -0.0868
|-34.39%
本日 SUSHI は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.0041 (+2.53%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、SUSHI は、 ¥ -0.0003 (-0.19%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0868 (-34.39%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して SUSHI の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の SUSHI 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 30% | 弱気 70%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
SUSHI_USDTは4時間足の現値で0.1687を記録しています。価格はハブポイントである0.1538を上回る水準で推移しており、現在の価格は中枢帯から大きく乖離しています。買い圧力はゼロに近く、売り圧力が市場全体を支配しています。市場構造は高値での孤立状態を示しており、下側のサポートラインとの有効な連動も見られません。また、指標の整合性からはトレンドの背離が確認されます。 MACDはデッドクロスの形態を維持しており、モメンタムは下方へ拡散しています。RSIは中立域に位置し、KDJおよびStochRSIの数値は具体的な読み取り値を示していません。移動平均線群（MAとEMA）においても、買いシグナルは確認されず、短期・長期の指標間には明確な層化が見られます。ボラティリティは顕著な拡大を示しておらず、モメンタムは空方勢力に集中しています。短期的には上昇修正の原動力が欠如しており、多空の力関係は極めて不均衡です。 近いレジスタンスゾーンであるR1は0.1547に位置しており、現行価格からはやや距離があります。一方、下側のサポートゾーンではS1が0.1530、S2が0.1521に設定されています。中央のハブポイントである0.1538は中間的な参考水準として機能します。いずれの重要ポイントも現在の取引価格を下回っており、上側には目立った抵抗レベルが存在しません。一方、下側のサポート帯は密集した分布を示しており、その価格差幅は潜在的な調整幅を反映しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、SUSHI の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
SushiSwap（SUSHI）は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型の暗号通貨取引所です。これは自動化されたマーケットメーカー（AMM）で、ユーザーがウォレットから直接デジタル資産を取引できるようにし、仲介者の必要性を排除します。SUSHIはプラットフォームのネイティブトークンで、ガバナンスの決定に使用され、また、取引手数料の一部を保有者に付与します。このプロトコルは、ユーザーがトークンを流動性プールに預けて利息を得ることができる流動性プロバイダーモデルを採用しています。SushiSwapはUniswapという別の分散型取引所のフォークですが、よりコミュニティ指向の機能と流動性プロバイダーへの利益を提供することで差別化を図っています。
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SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
SUSHI についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
SUSHI をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SUSHI USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
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