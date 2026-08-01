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本日の SUSHI のライブ価格は 0.1656 JPY です。SUSHI の時価総額は 47,499,881.971051631592 JPY です。日本 のリアルタイムの SUSHI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の SUSHI のライブ価格は 0.1656 JPY です。SUSHI の時価総額は 47,499,881.971051631592 JPY です。日本 のリアルタイムの SUSHI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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SUSHI価格(SUSHI)

1 SUSHI から JPY へのライブ価格：

¥25.9992
¥25.9992¥25.9992
0.00%1D
JPY
SUSHI (SUSHI) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:22:09 (UTC+8)

SUSHI 本日の価格

SUSHI (SUSHI) の本日のライブ価格は ¥ 0.1656 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SUSHI から JPY への変換レートは、¥ 0.1656 につき SUSHI です。

SUSHI は現在、時価総額 ¥ 47.50M#401 位、循環供給量は 286.84M SUSHI です。直近24時間の SUSHI は、¥ 0.1621 (安値) から ¥ 0.1696 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,671.01422183、史上最安値は ¥ 25.21316049183595608 です。

短期的なパフォーマンスでは、SUSHI は直近1時間で +0.12%、直近7日間で +8.23% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.57K に達しました。

SUSHI (SUSHI) 市場情報

No.401

¥ 47.50M
¥ 47.50M¥ 47.50M

¥ 55.57K
¥ 55.57K¥ 55.57K

¥ 48.27M
¥ 48.27M¥ 48.27M

286.84M
286.84M 286.84M

291,514,753.90092285
291,514,753.90092285 291,514,753.90092285

ETH

SUSHI の現在の時価総額は ¥ 47.50M、24時間取引高は ¥ 55.57K です。SUSHI の循環供給量は 286.84M、総供給量は 291514753.90092285 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 48.27M です。

SUSHI 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.1621
¥ 0.1621¥ 0.1621
24H 最安値
¥ 0.1696
¥ 0.1696¥ 0.1696
24H 最高値

¥ 0.1621
¥ 0.1621¥ 0.1621

¥ 0.1696
¥ 0.1696¥ 0.1696

¥ 3,671.01422183
¥ 3,671.01422183¥ 3,671.01422183

¥ 25.21316049183595608
¥ 25.21316049183595608¥ 25.21316049183595608

+0.12%

0.00%

+8.23%

+8.23%

SUSHI (SUSHI) 価格履歴 JPY

SUSHI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ 00.00%
30日¥ +0.0041+2.53%
60日¥ -0.0003-0.19%
90日¥ -0.0868-34.39%
SUSHI 本日の価格変動

本日 SUSHI は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。

SUSHI 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0041 (+2.53%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

SUSHI 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SUSHI は、 ¥ -0.0003 (-0.19%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

SUSHI 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0868 (-34.39%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

SUSHI (SUSHI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

SUSHI 価格履歴ページ を今すぐチェック。

SUSHI の分析

この分析では、AIモデルを活用して SUSHI の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

SUSHI 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の SUSHI 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 30% | 弱気 70%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

SUSHI_USDTは4時間足の現値で0.1687を記録しています。価格はハブポイントである0.1538を上回る水準で推移しており、現在の価格は中枢帯から大きく乖離しています。買い圧力はゼロに近く、売り圧力が市場全体を支配しています。市場構造は高値での孤立状態を示しており、下側のサポートラインとの有効な連動も見られません。また、指標の整合性からはトレンドの背離が確認されます。 MACDはデッドクロスの形態を維持しており、モメンタムは下方へ拡散しています。RSIは中立域に位置し、KDJおよびStochRSIの数値は具体的な読み取り値を示していません。移動平均線群（MAとEMA）においても、買いシグナルは確認されず、短期・長期の指標間には明確な層化が見られます。ボラティリティは顕著な拡大を示しておらず、モメンタムは空方勢力に集中しています。短期的には上昇修正の原動力が欠如しており、多空の力関係は極めて不均衡です。 近いレジスタンスゾーンであるR1は0.1547に位置しており、現行価格からはやや距離があります。一方、下側のサポートゾーンではS1が0.1530、S2が0.1521に設定されています。中央のハブポイントである0.1538は中間的な参考水準として機能します。いずれの重要ポイントも現在の取引価格を下回っており、上側には目立った抵抗レベルが存在しません。一方、下側のサポート帯は密集した分布を示しており、その価格差幅は潜在的な調整幅を反映しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

SUSHI の価格に影響を与える要因は何ですか？

寿司の価格は、以下のような要因によって影響を受けます：SushiSwapプラットフォーム上のDEX取引量、総ロックアップ資産（TVL）、ガバナンス提案およびプロトコルアップグレード、イールドファーミング報酬とステーキングリターン、Uniswapなどの他のDEXとの競争、全体的なDeFi市場のセンチメント、ビットコイン／イーサリアムの相関関係、DEXに影響を及ぼす規制関連のニュース、トークン供給の変化、ならびにクロスチェーン機能などの新機能の採用です。

人はなぜ今日 SUSHI の価格を知りたいのでしょうか？

人々は今日のSUSHIの価格を知りたいと考えています。その理由は以下の通りです：
1) トレーディングの意思決定――売買のタイミングが利益に影響します。
2) ポートフォリオの追跡――投資価値の変動をモニタリングします。
3) 市場分析――トレンドやパターンを特定します。
4) DeFiの機会――SUSHIはYield Farmingによる報酬を提供し、SushiSwap DEXを支えています。

SUSHI の価格予測

SUSHI (SUSHI) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SUSHI の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
SUSHI (SUSHI) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、SUSHI の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
SUSHI が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SUSHI の 2026–2027 年の価格予測は SUSHI 価格予測 ページでご確認いただけます。

SUSHI について

SushiSwap（SUSHI）は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型の暗号通貨取引所です。これは自動化されたマーケットメーカー（AMM）で、ユーザーがウォレットから直接デジタル資産を取引できるようにし、仲介者の必要性を排除します。SUSHIはプラットフォームのネイティブトークンで、ガバナンスの決定に使用され、また、取引手数料の一部を保有者に付与します。このプロトコルは、ユーザーがトークンを流動性プールに預けて利息を得ることができる流動性プロバイダーモデルを採用しています。SushiSwapはUniswapという別の分散型取引所のフォークですが、よりコミュニティ指向の機能と流動性プロバイダーへの利益を提供することで差別化を図っています。

日本 で SUSHI を購入して投資する方法

SUSHI を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SUSHI の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は SUSHI の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、SUSHI (SUSHI) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、SUSHI が即座にあなたのウォレットに入金されます。
SUSHI (SUSHI) の購入ガイド

SUSHI でできること

SUSHI を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで SUSHI (SUSHI) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

SUSHI ( SUSHI ) とは何か

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI資料

SUSHI についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式SUSHIウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

よくある質問： SUSHI に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:22:09 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

SUSHI についてさらに詳しく知る

SUSHI USDT（先物取引）

SUSHI をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SUSHI USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの SUSHI (SUSHI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SUSHI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SUSHI/USDT
¥26.062
¥26.062¥26.062
+0.18%
339.04K (USDT)
SUSHI/USDC
¥26.0463
¥26.0463¥26.0463
+0.18%
322.95K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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AurumX

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UMX

¥39.89370
¥39.89370¥39.89370

+1.27%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥207.1929
¥207.1929¥207.1929

+12.07%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.2599
¥149.2599¥149.2599

-1.82%

STONK

STONK

STONK

¥1.083300
¥1.083300¥1.083300

-1.66%

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Squid

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¥14.29014
¥14.29014¥14.29014

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¥7.2691
¥7.2691¥7.2691

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SHOT

¥0.0304894
¥0.0304894¥0.0304894

+29.46%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥207.1929
¥207.1929¥207.1929

+12.07%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

¥11.93200
¥11.93200¥11.93200

+7.04%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

SUSHI から JPY の計算機

金額

SUSHI
SUSHI
JPY
JPY

1 SUSHI = 25.9991 JPY