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Stargate Finance (STG) 本日のテクニカル分析

Stargate Finance (STG) 本日のテクニカル分析

Stargate Finance 分析ページでは、AIによって生成された STG の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Stargate Finance の分析内容について詳しくご覧ください。

Stargate Finance (STG) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1316--+8.04%-21.39%-46.68%
Stargate Finance 価格について詳しく知る

Stargate Finance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Stargate Finance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 4
購入 7
移動平均:強い売り売却 12中立 2購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1316
0.1316
R2
0.1316
0.1315
R1
0.1315
0.1315
PP
0.1315
0.1315
S1
0.1314
0.1314
S2
0.1314
0.1314
S3
0.1313
0.1314

Stargate Finance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.24M
$7.92 M
$9.17 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.03M
3日間のアクティブ購入額
$6.12 M
3日間のアクティブ売却額
$6.09 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$6.56 M
7日間のアクティブ売却額
$6.53 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Stargate Finance 資本フロー

純流入STGUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.17 M0.13
2026-08-07$0.29 M0.14
2026-08-06$0.01 M0.13
2026-08-05-$0.03 M0.12
2026-08-04$0.01 M0.12

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Stargate Finance についてさらに詳しく知る

MEXCの Stargate Finance (STG) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Stargate Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
STG/USDT
$0.1316
$0.1316$0.1316
-0.97%
607.15K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1316 USD

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