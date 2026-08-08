SNX (SNX) 本日のテクニカル分析 SNX 分析ページでは、AIによって生成された SNX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SNX の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

SNX (SNX) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.2108 -- -2.82% -4.75% -42.66%

SNX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SNX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 6 購入 15 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 1 購入 13 テクニカル指標 : 売却 売却 5 中立 5 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.2107 0.2106 R2 0.2106 0.2106 R1 0.2106 0.2106 PP 0.2105 0.2105 S1 0.2105 0.2105 S2 0.2104 0.2105 S3 0.2104 0.2104

SNX 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.16M $2.54 M $3.70 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.22 M 3日間のアクティブ売却額 $0.19 M 7日間のアクティブ売買差額 0.03M 7日間のアクティブ購入額 $0.40 M 7日間のアクティブ売却額 $0.37 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 SNX 資本フロー 純流入 SNXUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.04 M 0.21 2026-08-07 -$0.04 M 0.21 2026-08-06 $0.01 M 0.21 2026-08-05 -$0.01 M 0.21 2026-08-04 -$0.09 M 0.21 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの SNX (SNX) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、SNX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SNX / USDT $0.2108 $0.2108 $0.2108 +0.04% 288.32K (USDT) 取 引 SNX / USDC $0.2109 $0.2109 $0.2109 +0.19% 262.17K (USDT) 取 引