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SNX (SNX) 本日のテクニカル分析

SNX (SNX) 本日のテクニカル分析

SNX 分析ページでは、AIによって生成された SNX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SNX の分析内容について詳しくご覧ください。

SNX (SNX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2108---2.82%-4.75%-42.66%
SNX 価格について詳しく知る

SNX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SNX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 6
購入 15
移動平均:強い買い売却 0中立 1購入 13
テクニカル指標:売却売却 5中立 5購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2107
0.2106
R2
0.2106
0.2106
R1
0.2106
0.2106
PP
0.2105
0.2105
S1
0.2105
0.2105
S2
0.2104
0.2105
S3
0.2104
0.2104

SNX 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.16M
$2.54 M
$3.70 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.22 M
3日間のアクティブ売却額
$0.19 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$0.40 M
7日間のアクティブ売却額
$0.37 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SNX 資本フロー

純流入SNXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.04 M0.21
2026-08-07-$0.04 M0.21
2026-08-06$0.01 M0.21
2026-08-05-$0.01 M0.21
2026-08-04-$0.09 M0.21

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの SNX (SNX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SNX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SNX/USDT
$0.2108
$0.2108$0.2108
+0.04%
288.32K (USDT)
SNX/USDC
$0.2109
$0.2109$0.2109
+0.19%
262.17K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SNX
SNX
USD
USD

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