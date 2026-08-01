ページの最終更新日：
2026-08-09 00:59:45 (UTC+8) SNX 本日の価格
SNX (SNX) の本日のライブ価格は
¥ 0.2109 で、直近24時間で 0.09% 変動しました。現在の SNX から JPY への変換レートは、 ¥ 0.2109 につき SNX です。
SNX は現在、時価総額
¥ 72.66M で #199 位、循環供給量は 344.52M SNX です。直近24時間の SNX は、 ¥ 0.2092 (安値) から ¥ 0.2116 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,517.05172099、史上最安値は ¥ 5.1146875278306 です。
短期的なパフォーマンスでは、SNX は直近1時間で
+0.09%、直近7日間で -2.77% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.60K に達しました。 SNX (SNX) 市場情報 最大供給量 339,889,850.089 339,889,850.089 339,889,850.089 総供給量 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317
SNX の現在の時価総額は
¥ 72.66M、24時間取引高は ¥ 60.60K です。SNX の循環供給量は 344.52M、総供給量は 344939867.55566317 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 71.68M です。 購入 SNX SNX 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 4,517.05172099 ¥ 4,517.05172099 ¥ 4,517.05172099 最安値 ¥ 5.1146875278306 ¥ 5.1146875278306 ¥ 5.1146875278306 SNX (SNX) 価格履歴 JPY
SNX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.029759 +0.09% 30日 ¥ -0.0104 -4.70% 60日 ¥ -0.0337 -13.78% 90日 ¥ -0.1567 -42.63% SNX 本日の価格変動
本日 SNX は、
¥ +0.029759 (+0.09%) の変動を記録しました。 SNX 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.0104 (-4.70%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 SNX 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、SNX は、
¥ -0.0337 (-13.78%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 SNX 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.1567 (-42.63%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
SNX (SNX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
SNX 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の SNX 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
55% | 弱気 45%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
SNX_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.2145という価格水準で推移しています。現在の価格はS1のハブポイントである0.2144をわずかに上回る位置にあり、中枢レジスタンスは0.2160に設定されています。現状では、価格は枢軸レンジの下限付近でボラティリティが低く、狭い範囲内で上下に振れている状態です。この狭いレンジ内では、買いと売りの勢力が拮抗し、明確なトレンド形成には至っていないようです。
短期的な移動平均線群は買い優勢の並びを見せています。EMA指標も同様に短期的な強気の勢いを確認しており、MACDはゴールデンクロスのシグナルを示しています。一方、RSIは中立ゾーンに位置しており、速い指標と遅い指標の間で方向性の分層が見られます。また、ボラティリティは低位で収束しており、市場全体の動きが一方向に偏っていないことを示しています。
近隣のサポートラインはS2の0.2125にあり、現在の価格から約0.9%の距離に位置します。一方、近隣のレジスタンスは中枢の0.2160に設定されており、こちらは現在の価格から約0.7%の距離にあります。さらに遠方の参考レジスタンスはR1の0.2179にあり、重要な価格帯が現在の価格を中心に上下1%の範囲に集中していることが分かります。これらの価格帯は、短期的な取引の範囲を明確に定義づけていると言えます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
SNX の価格に影響を与える要因は何ですか？
SNXの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. DeFiの採用状況とSynthetixプロトコルの利用状況 2. プラットフォームにおける総ロック資産（TVL） 3. ステーキング報酬と収益率 4. 合成資産の取引量 5. ネットワークアップグレードとプロトコルの改善 6. 仮想通貨市場全体のセンチメント 7. Ethereumネットワークの手数料と混雑状況 8. 他のDeFiプロトコルとの競争 9. DeFiに影響を及ぼす規制動向 10. SNXトークンの供給量とステーキング参加率 人はなぜ今日 SNX の価格を知りたいのでしょうか？
人々が今日のSNXの価格を知りたいのは、次の理由によるものです：1）取引判断――最適なタイミングでの売買 2）ポートフォリオの追跡――投資パフォーマンスのモニタリング 3）市場分析――トレンドとボラティリティの把握 4）DeFiへの参加――SNXはSynthetixプロトコル上で合成資産の取引に使用されています。
SNX の価格予測 SNX (SNX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SNX の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 SNX (SNX) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、SNX の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
SNX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SNX の 2026–2027 年の価格予測は
SNX 価格予測
ページでご確認いただけます。
SNX について
Synthetix Network Token (SNX)は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型金融（DeFi）プロトコルで、実世界の資産の価値を追跡するオンチェーン合成資産の作成を可能にします。これらの合成資産はSynthsとして知られ、基礎となる資産の価格を反映し、ユーザーが実際に資産を保有することなく、暗号通貨、商品、法定通貨を含む幅広い資産に対するエクスポージャーを得ることを可能にします。SNXはSynthetixプラットフォームのネイティブユーティリティトークンで、Synthsを発行するための担保として、またプラットフォームのガバナンスに参加するために使用されます。Synthetixプロトコルは、暗号スペースにおける金融派生商品の範囲を広げるように設計されており、そのエコシステムは広範なDeFiランドスケープにおいて重要な役割を果たしています。
日本 で SNX を購入して投資する方法
SNX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SNX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
SNX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、SNX (SNX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、SNX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
SNX でできること
SNX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで SNX (SNX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
SNX ( SNX ) とは何か
Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
ホワイトペーパー
Synthetixは、2024年10月のコミュニティ投票によって設立された7つのカウンシル・シートからなるガバナンス構造を採用しています。このカウンシルには、カイン・ウォリック（Kain Warwick）氏やジョーダン・モムタジ（Jordan Momtazi）氏といった業界のベテランがアドバイザリー・ロールで参加しており、戦略、オペレーション、技術的監視など各分野を担当する他のメンバーも含まれています。この枠組みにより、SNXトークンホルダーはプロトコルに影響を及ぼす主要な意思決定に参加できるようになります。カウンシルメンバーは6か月ごとに選出され、これは新鮮な視点を取り入れつつも安定性と継続性を維持することを意図したサイクルです。全体として、このアプローチは専門的な経験とコミュニティの意見を融合させ、堅牢なマネジメントを実現するとともに、プラットフォームをユーザーのニーズに応じて柔軟に対応できるようにしています。セキュリティは引き続き最優先事項であり、定期的な監査およびユーザー資産の保護とプラットフォームの安定性維持を目的とした大規模なバグバウンティプログラムが実施されています。
Synthetixは、Ethereumブロックチェーンおよびより高速なLayer 2ネットワーク上で動作し、高度でありながらも使いやすい取引環境を提供します。プロトコルの中心にはプール型担保モデルがあり、参加者はシステム全体の取引活動を支えるために、主にSNXトークンなどの価値ある資産を預け入れます。担保が共有されているため、プロトコルは個々の買い手と売り手をマッチさせる必要がなく、これにより取引がより迅速かつ効率的になります。スマートコントラクトが取引を自動的に処理し、即時実行と透明性の高い運用を実現します。Synthetixは、基本的な交換取引から、レバレッジ取引といった高度な機能まで、多様な取引アプローチをサポートしています。ユーザーは、関連するリスクを認識した上で、潜在的なリターンを拡大できます。価格設定については、複数の信頼できるソースからのデータを統合するマルチオラクルシステムを採用しており、正確性と公平性の向上を図っています。これは、複数の独立した参照元に依拠するのと同様です。最新バージョンであるSynthetix V3では、モジュール式設計が導入され、各コンポーネントをブロックのように組み合わせることで新たな金融商品を構築できます。このモジュラー構造により、他のアプリケーションとのSynthetix連携も容易になり、より広範な暗号資産エコシステム全体における活用範囲が拡大します。プラットフォームには高度なセキュリティ対策およびリスク管理ツールが組み込まれており、定期的な監査および継続的なモニタリングによって、システムの安全性と安定性が確保されています。
SNXトークンはSynthetixエコシステムの核であり、ガバナンス資産としてだけでなく、プロトコル内の担保としても機能します。ユーザーがSNXをステーキングすると、プラットフォームの安定性を支えるとともに報酬を受け取ることができ、これによりトークン保有者のインセンティブがシステムの成長とセキュリティと一致します。Synthetixの経済モデルは進化しており、2023年12月より、SNXの新規発行（minting）から「買戻し＆バーン（buyback and burn）」メカニズムへと移行しました。このアプローチでは、取引手数料の一部がSNXの購入に充てられ、流通から永久に削除（burn）されます。これにより、残存する供給量の価値が上昇する可能性があります。また、このプロトコルではsUSDやUSDxなどのステーブルコインも発行しており、いずれも$1の価値を一定に維持することを目的としており、過剰担保によってその安定性と信頼性を支えています。取引手数料は、さまざまな参加者への報酬として分配されます：60％は流動性提供者（LP）へ、20％はプラットフォームパートナーおよび開発者へ、残り20％はシステムの維持・安定化に充てられます。さらに、このエコシステムには、長期的な参加とプラットフォームの持続的成長を促すためのインセンティブプログラムおよび特別報酬も含まれています。
2018年のローンチ以来、Synthetixはユーザーのニーズや市場の要請に応じて継続的に進化を続けています。その中でも特に注目される進展の一つが、パーペチュアル・フューチャーズ取引システムであり、Perps V3が最新のアップグレードです。Perps V3は、アクセシビリティと効率性を高めるため、複数のブロックチェーンネットワーク上で展開されています。現在の開発作業では、V3システムの機能拡張に焦点を当てており、プロトコル上に追加の金融商品を構築できるよう、開発者向けの新たなツールも提供予定です。ロードマップには、以下の主要なイニシアチブが強調されています：強化されたコミュニティガバナンスを通じた分散化の促進、ネットワーク統合を強化するためのクロスチェーン機能の向上、新たな取引機能および製品の開発、そして他のブロックチェーンプロジェクトとのパートナーシップ拡大。今後の計画には、ユーザーによるカスタム市場の作成対応や、より高度な取引オプションの導入が含まれており、プラットフォームは、専門的な基準とセキュリティを維持しつつ、さらにコミュニティ主導型へと進化することを目指しています。
Synthetix（シンセティクス）は、幅広いユーザー層にとってデリバティブ取引および流動性へのアクセスを容易にするために構築された分散型金融（DeFi）プロトコルです。これは、巨大な共有流動性プールのように機能し、利用者が取引の相手（買い手／売り手）を個別に探さずに、さまざまな金融商品を取引できるようにします。ブロックチェーン技術が持つセキュリティ上のメリットを維持しつつ、複雑な取引体験を簡素化することで、このプラットフォームは初心者からベテラントレーダーまで、あらゆる参加者に対応するよう設計されています。このプール方式により、即時取引執行と公正な価格設定が実現され、高度な市場への参入障壁が低減されます。
SNX資料
SNX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： SNX に関するその他の質問
SNX が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 SNX の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の SNX の価格は ¥ 33.1113 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
SNX は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、SNX への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の SNX がMEXCで取引されました。
SNX ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の SNX 価格を確認するには、SNX 価格のページにアクセスしてください。
SNX の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,049.17
-0.05%
ETH
1,921.82
-0.04%
GOLD(XAUT)
4,328.51
-0.07%
SOL
76.18
-0.27%
XMR
383.73
+0.03%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、SNX/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、SNX の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
SNX 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については SNX (SNX) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-09 00:59:45 (UTC+8) SNX (SNX) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
SNX USDT（先物取引）
SNX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SNX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。