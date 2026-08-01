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本日の SNX のライブ価格は 0.2109 JPY です。SNX の時価総額は 72,658,473.847042091925 JPY です。日本 のリアルタイムの SNX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の SNX のライブ価格は 0.2109 JPY です。SNX の時価総額は 72,658,473.847042091925 JPY です。日本 のリアルタイムの SNX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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SNX価格(SNX)

1 SNX から JPY へのライブ価格：

¥33.0956
¥33.0956¥33.0956
+0.09%1D
JPY
SNX (SNX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:59:45 (UTC+8)

SNX 本日の価格

SNX (SNX) の本日のライブ価格は ¥ 0.2109 で、直近24時間で 0.09% 変動しました。現在の SNX から JPY への変換レートは、¥ 0.2109 につき SNX です。

SNX は現在、時価総額 ¥ 72.66M#199 位、循環供給量は 344.52M SNX です。直近24時間の SNX は、¥ 0.2092 (安値) から ¥ 0.2116 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,517.05172099、史上最安値は ¥ 5.1146875278306 です。

短期的なパフォーマンスでは、SNX は直近1時間で +0.09%、直近7日間で -2.77% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.60K に達しました。

SNX (SNX) 市場情報

No.199

¥ 72.66M
¥ 72.66M¥ 72.66M

¥ 60.60K
¥ 60.60K¥ 60.60K

¥ 71.68M
¥ 71.68M¥ 71.68M

344.52M
344.52M 344.52M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

344,939,867.55566317
344,939,867.55566317 344,939,867.55566317

101.36%

0.01%

¥ 141.3
¥ 141.3¥ 141.3

ETH

SNX の現在の時価総額は ¥ 72.66M、24時間取引高は ¥ 60.60K です。SNX の循環供給量は 344.52M、総供給量は 344939867.55566317 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 71.68M です。

SNX 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.2092
¥ 0.2092¥ 0.2092
24H 最安値
¥ 0.2116
¥ 0.2116¥ 0.2116
24H 最高値

¥ 0.2092
¥ 0.2092¥ 0.2092

¥ 0.2116
¥ 0.2116¥ 0.2116

¥ 4,517.05172099
¥ 4,517.05172099¥ 4,517.05172099

¥ 5.1146875278306
¥ 5.1146875278306¥ 5.1146875278306

+0.09%

+0.09%

-2.77%

-2.77%

SNX (SNX) 価格履歴 JPY

SNX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.029759+0.09%
30日¥ -0.0104-4.70%
60日¥ -0.0337-13.78%
90日¥ -0.1567-42.63%
SNX 本日の価格変動

本日 SNX は、 ¥ +0.029759 (+0.09%) の変動を記録しました。

SNX 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0104 (-4.70%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

SNX 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SNX は、 ¥ -0.0337 (-13.78%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

SNX 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1567 (-42.63%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

SNX (SNX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

SNX 価格履歴ページ を今すぐチェック。

SNX の分析

この分析では、AIモデルを活用して SNX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

SNX 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の SNX 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

SNX_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.2145という価格水準で推移しています。現在の価格はS1のハブポイントである0.2144をわずかに上回る位置にあり、中枢レジスタンスは0.2160に設定されています。現状では、価格は枢軸レンジの下限付近でボラティリティが低く、狭い範囲内で上下に振れている状態です。この狭いレンジ内では、買いと売りの勢力が拮抗し、明確なトレンド形成には至っていないようです。 短期的な移動平均線群は買い優勢の並びを見せています。EMA指標も同様に短期的な強気の勢いを確認しており、MACDはゴールデンクロスのシグナルを示しています。一方、RSIは中立ゾーンに位置しており、速い指標と遅い指標の間で方向性の分層が見られます。また、ボラティリティは低位で収束しており、市場全体の動きが一方向に偏っていないことを示しています。 近隣のサポートラインはS2の0.2125にあり、現在の価格から約0.9%の距離に位置します。一方、近隣のレジスタンスは中枢の0.2160に設定されており、こちらは現在の価格から約0.7%の距離にあります。さらに遠方の参考レジスタンスはR1の0.2179にあり、重要な価格帯が現在の価格を中心に上下1%の範囲に集中していることが分かります。これらの価格帯は、短期的な取引の範囲を明確に定義づけていると言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

SNX の価格に影響を与える要因は何ですか？

SNXの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. DeFiの採用状況とSynthetixプロトコルの利用状況
2. プラットフォームにおける総ロック資産（TVL）
3. ステーキング報酬と収益率
4. 合成資産の取引量
5. ネットワークアップグレードとプロトコルの改善
6. 仮想通貨市場全体のセンチメント
7. Ethereumネットワークの手数料と混雑状況
8. 他のDeFiプロトコルとの競争
9. DeFiに影響を及ぼす規制動向
10. SNXトークンの供給量とステーキング参加率

人はなぜ今日 SNX の価格を知りたいのでしょうか？

人々が今日のSNXの価格を知りたいのは、次の理由によるものです：1）取引判断――最適なタイミングでの売買 2）ポートフォリオの追跡――投資パフォーマンスのモニタリング 3）市場分析――トレンドとボラティリティの把握 4）DeFiへの参加――SNXはSynthetixプロトコル上で合成資産の取引に使用されています。

SNX の価格予測

SNX (SNX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SNX の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
SNX (SNX) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、SNX の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
SNX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SNX の 2026–2027 年の価格予測は SNX 価格予測 ページでご確認いただけます。

SNX について

Synthetix Network Token (SNX)は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型金融（DeFi）プロトコルで、実世界の資産の価値を追跡するオンチェーン合成資産の作成を可能にします。これらの合成資産はSynthsとして知られ、基礎となる資産の価格を反映し、ユーザーが実際に資産を保有することなく、暗号通貨、商品、法定通貨を含む幅広い資産に対するエクスポージャーを得ることを可能にします。SNXはSynthetixプラットフォームのネイティブユーティリティトークンで、Synthsを発行するための担保として、またプラットフォームのガバナンスに参加するために使用されます。Synthetixプロトコルは、暗号スペースにおける金融派生商品の範囲を広げるように設計されており、そのエコシステムは広範なDeFiランドスケープにおいて重要な役割を果たしています。

日本 で SNX を購入して投資する方法

SNX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SNX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は SNX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、SNX (SNX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、SNX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
SNX (SNX) の購入ガイド

SNX でできること

SNX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで SNX (SNX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

SNX ( SNX ) とは何か

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

ホワイトペーパー

SNX資料

SNX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式SNXウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBase Native

よくある質問： SNX に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:59:45 (UTC+8)

SNX (SNX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

SNX についてさらに詳しく知る

SNX USDT（先物取引）

SNX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SNX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの SNX (SNX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SNX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SNX/USDT
¥33.0328
¥33.0328¥33.0328
-0.13%
288.38K (USDT)
SNX/USDC
¥32.9543
¥32.9543¥32.9543
-0.27%
262.65K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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ビットコイン

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イーサリアム

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ソラナ

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SOL

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥45.53000
¥45.53000¥45.53000

+15.58%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥231.2296
¥231.2296¥231.2296

+25.07%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.9507
¥149.9507¥149.9507

-1.37%

STONK

STONK

STONK

¥1.196340
¥1.196340¥1.196340

+8.59%

Squid

Squid

QUID

¥14.23048
¥14.23048¥14.23048

-0.12%

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Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.785000
¥0.785000¥0.785000

+186.36%

Myros

Myros

MY

¥5.8090
¥5.8090¥5.8090

+146.66%

Aether Network

Aether Network

AET

¥6.7039
¥6.7039¥6.7039

+62.97%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0340690
¥0.0340690¥0.0340690

+44.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥231.2296
¥231.2296¥231.2296

+25.07%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

SNX から JPY の計算機

金額

SNX
SNX
JPY
JPY

1 SNX = 33.1113 JPY