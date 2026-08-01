Nebula3 本日の価格

Nebula3 (SN3) の本日のライブ価格は ¥ 0.0002904 で、直近24時間で 1.65% 変動しました。現在の SN3 から JPY への変換レートは、¥ 0.0002904 につき SN3 です。

Nebula3 は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SN3 です。直近24時間の SN3 は、¥ 0.0002692 (安値) から ¥ 0.0003225 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SN3 は直近1時間で -1.56%、直近7日間で +6.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.78K に達しました。

Nebula3 (SN3) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 52.78K¥ 52.78K ¥ 52.78K 完全希薄化後時価総額 ¥ 290.40K¥ 290.40K ¥ 290.40K 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Nebula3 の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 52.78K です。SN3 の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 290.40K です。