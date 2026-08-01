Sleepless AI 本日の価格

Sleepless AI (SLEEPLESSAI) の本日のライブ価格は ¥ 0.01805 で、直近24時間で 1.06% 変動しました。現在の SLEEPLESSAI から JPY への変換レートは、¥ 0.01805 につき SLEEPLESSAI です。

Sleepless AI は現在、時価総額 ¥ 10.04M で #895 位、循環供給量は 556.31M SLEEPLESSAI です。直近24時間の SLEEPLESSAI は、¥ 0.01751 (安値) から ¥ 0.01819 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 373.2598694780587045、史上最安値は ¥ 2.66595617467999092 です。

短期的なパフォーマンスでは、SLEEPLESSAI は直近1時間で +0.95%、直近7日間で +3.43% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 61.45K に達しました。

Sleepless AI (SLEEPLESSAI) 市場情報

ランキング No.895 時価総額 ¥ 10.04M¥ 10.04M ¥ 10.04M 取引高 (24H) ¥ 61.45K¥ 61.45K ¥ 61.45K 完全希薄化後時価総額 ¥ 18.05M¥ 18.05M ¥ 18.05M 循環供給量 556.31M 556.31M 556.31M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 55.63% パブリックブロックチェーン BSC

Sleepless AI の現在の時価総額は ¥ 10.04M、24時間取引高は ¥ 61.45K です。SLEEPLESSAI の循環供給量は 556.31M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.05M です。