SKALE (SKL) 本日のテクニカル分析 SKALE 分析ページでは、AIによって生成された SKL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SKALE の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

SKALE (SKL) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.003608 -- -1.26% -1.93% -52.36%

SKALE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SKALE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 8 購入 8 移動平均 : 売却 売却 8 中立 3 購入 3 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 5 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.003602 0.003601 R2 0.003601 0.003601 R1 0.003601 0.003601 PP 0.0036 0.0036 S1 0.0036 0.0036 S2 0.003599 0.0036 S3 0.003599 0.003599

SKALE 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.14M $2.54 M $2.69 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.04 M 3日間のアクティブ売却額 $0.03 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.08 M 7日間のアクティブ売却額 $0.07 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 SKALE 資本フロー 純流入 SKLUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.03 M 0.00 2026-08-07 $0.00 M 0.00 2026-08-06 -$0.06 M 0.00 2026-08-05 -$0.05 M 0.00 2026-08-04 $0.00 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの SKALE (SKL) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、SKALE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SKL / USDT $0.003608 $0.003608 $0.003608 +0.11% 16.71M (USDT) 取 引 SKL / USDC $0.003607 $0.003607 $0.003607 +0.08% 15.78M (USDT) 取 引