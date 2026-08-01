この分析では、AIモデルを活用して SKALE の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の SKL 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ 中立 K ≈ D (±1%) 短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

SKL_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.003575という中枢価格を上回る動きを示しています。現在の価格である0.003605は、R1レジスタンスレベルである0.003591を上回っています。このため、価格はR1とR2によって形成される短期的な上昇トレンドゾーン内に位置しており、ヒュージョン体系からも短期的な構造において買い勢力が優位であることが確認されます。 テクニカル指標の方向性も価格の位置と一致しており、市場はブレイク後の調整局面にあると考えられます。MA（移動平均線）およびEMA（指数平滑移動平均線）の各グループはいずれも買いシグナルを示しており、MACDはゴールデンクロスの形を形成しています。また、快慢線の方向性も同様に強気の勢いを示しています。RSIは中立域にあり、KDJやStochRSIの数値も極端な買われ過ぎ状態を示していません。ボラティリティは安定した水準を維持しており、短期的な移動平均線付近にエネルギーが集中している状況です。 現時点では、多空双方が現在の価格帯で一時的に均衡状態にあります。明確な一方的な加速の兆候は見られません。 近隣の重要なレジスタンスはR2の0.003609であり、この価格は現在の価格からわずか0.1%未満の差しかありません。一方、下側の第一サポートはR1から転じたサポートレベルである0.003591に設定されています。さらに遠方の参考サポートとしては、中枢価格である0.003575が挙げられます。S1レベルの0.003557は二次的な防衛ラインとなり、S2レベルの0.003541は長期的なリミットラインとして機能します。 トレーダーは、R2付近での実際の取引動向を注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。