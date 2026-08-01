この分析では、AIモデルを活用して ShareX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の SHARE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

SHARE_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.3157という価格水準で推移しています。現在の価格はS1（サポート）である0.3074と中枢となる0.3295の間で推移しており、市場全体としてはレンジ相場の構造が形成されています。このレンジ内では買い手と売り手の勢力が拮抗し、明確な方向性が見られない状況です。 短期的な移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、EMA指標も強気の勢いを確認しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、速い指標と遅い指標の乖離からも勢いが集中しつつあることが窺えます。一方でRSIは中立ゾーンに位置しており、ボラティリティも通常の水準を維持しています。そのため、テクニカル指標間には若干の層状化が見られます。 近いサポートレベルは0.3074であり、現行価格から約2.6%下回る位置にあります。また、近いレジスタンスレベルは0.3295で、現行価格から約4.4%上回る位置に設定されています。さらに遠い参考ポイントとして、S2が0.2956、R1が0.3413といった重要な節目が存在します。取引活動はこれらの主要なハブポイント付近に集中しており、価格がこれらの水準に対してどのように反応するかが、今後のトレンド展開を左右する鍵となります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。