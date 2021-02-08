暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、SafePal のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、SafePal のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

SFP についての詳細

SFP 価格情報

SFP とは

SFP ホワイトペーパー

SFP 公式ウェブサイト

SFP トケノミクス

SFP 価格予測

SFP 履歴

SFP 購入ガイド

SFP から法定通貨への変換

SFP 現物

SFP USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

SafePal (SFP) 本日のテクニカル分析

SafePal (SFP) 本日のテクニカル分析

SafePal 分析ページでは、AIによって生成された SFP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SafePal の分析内容について詳しくご覧ください。

SafePal (SFP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2307--+5.77%+0.74%-29.73%
SafePal 価格について詳しく知る

SafePal テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SafePal の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 2
購入 12
移動平均:売却売却 9中立 1購入 4
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.231
0.2308
R2
0.2308
0.2306
R1
0.2306
0.2305
PP
0.2304
0.2304
S1
0.2302
0.2302
S2
0.23
0.2301
S3
0.2298
0.23

SafePal 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.02M
$2.78 M
$2.75 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.13 M
7日間のアクティブ売却額
$0.13 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SafePal 資本フロー

純流入SFPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M0.23
2026-08-07$0.01 M0.22
2026-08-06$0.01 M0.22
2026-08-05$0.00 M0.21
2026-08-04$0.00 M0.22

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SafePal についてさらに詳しく知る

MEXCの SafePal (SFP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SafePal ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SFP/USDT
$0.2307
$0.2307$0.2307
+0.30%
255.77K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

SFP から USD の計算機

金額

SFP
SFP
USD
USD

1 SFP = 0.2307 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック