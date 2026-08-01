Sentism 本日の価格

Sentism (SENTIS) の本日のライブ価格は ¥ 0.2148 で、直近24時間で 0.06% 変動しました。現在の SENTIS から JPY への変換レートは、¥ 0.2148 につき SENTIS です。

Sentism は現在、時価総額 ¥ 42.10M で #- 位、循環供給量は 196.00M SENTIS です。直近24時間の SENTIS は、¥ 0.2096 (安値) から ¥ 0.21834 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SENTIS は直近1時間で +0.30%、直近7日間で +2.84% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 35.82K に達しました。

Sentism (SENTIS) 市場情報

時価総額 ¥ 42.10M¥ 42.10M ¥ 42.10M 取引高 (24H) ¥ 35.82K¥ 35.82K ¥ 35.82K 完全希薄化後時価総額 ¥ 214.80M¥ 214.80M ¥ 214.80M 循環供給量 196.00M 196.00M 196.00M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 19.60% パブリックブロックチェーン BSC

Sentism の現在の時価総額は ¥ 42.10M、24時間取引高は ¥ 35.82K です。SENTIS の循環供給量は 196.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 214.80M です。