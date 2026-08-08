暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、SEI のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、SEI のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

SEI についての詳細

SEI 価格情報

SEI とは

SEI ホワイトペーパー

SEI 公式ウェブサイト

SEI トケノミクス

SEI 価格予測

SEI 履歴

SEI 購入ガイド

SEI から法定通貨への変換

SEI 現物

SEI USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

SEI (SEI) 本日のテクニカル分析

SEI (SEI) 本日のテクニカル分析

SEI 分析ページでは、AIによって生成された SEI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SEI の分析内容について詳しくご覧ください。

SEI (SEI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.04182--+1.25%-12.17%-45.70%
SEI 価格について詳しく知る

SEI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SEI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 4
中立 7
購入 15
移動平均:強い買い売却 2中立 3購入 9
テクニカル指標:購入売却 2中立 4購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.04183
0.04182
R2
0.04182
0.04182
R1
0.04182
0.04182
PP
0.04181
0.04181
S1
0.04181
0.04181
S2
0.0418
0.04181
S3
0.0418
0.0418

SEI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.32M
$15.53 M
$15.85 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.14M
3日間のアクティブ購入額
$4.52 M
3日間のアクティブ売却額
$4.66 M
7日間のアクティブ売買差額
0.43M
7日間のアクティブ購入額
$11.92 M
7日間のアクティブ売却額
$11.49 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SEI 資本フロー

純流入SEIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.09 M0.04
2026-08-07-$0.18 M0.04
2026-08-06-$0.08 M0.04
2026-08-05-$0.08 M0.04
2026-08-04-$0.07 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SEI についてさらに詳しく知る

MEXCの SEI (SEI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SEI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SEI/USDT
$0.04182
$0.04182$0.04182
+0.07%
1.47M (USDT)
SEI/USDC
$0.0418
$0.0418$0.0418
0.00%
1.31M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

SEI から USD の計算機

金額

SEI
SEI
USD
USD

1 SEI = 0.04182 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック