SEI (SEI) 本日のテクニカル分析 SEI 分析ページでは、AIによって生成された SEI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SEI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

SEI (SEI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.04182 -- +1.25% -12.17% -45.70%

SEI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SEI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 4 中立 7 購入 15 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 3 購入 9 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 4 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.04183 0.04182 R2 0.04182 0.04182 R1 0.04182 0.04182 PP 0.04181 0.04181 S1 0.04181 0.04181 S2 0.0418 0.04181 S3 0.0418 0.0418

SEI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.32M $15.53 M $15.85 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.14M 3日間のアクティブ購入額 $4.52 M 3日間のアクティブ売却額 $4.66 M 7日間のアクティブ売買差額 0.43M 7日間のアクティブ購入額 $11.92 M 7日間のアクティブ売却額 $11.49 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 SEI 資本フロー 純流入 SEIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.09 M 0.04 2026-08-07 -$0.18 M 0.04 2026-08-06 -$0.08 M 0.04 2026-08-05 -$0.08 M 0.04 2026-08-04 -$0.07 M 0.04 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの SEI (SEI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、SEI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SEI / USDT $0.04182 $0.04182 $0.04182 +0.07% 1.47M (USDT) 取 引 SEI / USDC $0.0418 $0.0418 $0.0418 0.00% 1.31M (USDT) 取 引