RavenCoin価格(RVN)
RavenCoin (RVN) の本日のライブ価格は ¥ 0.003618 で、直近24時間で 0.35% 変動しました。現在の RVN から JPY への変換レートは、¥ 0.003618 につき RVN です。
RavenCoin は現在、時価総額 ¥ 58.97M で #307 位、循環供給量は 16.30B RVN です。直近24時間の RVN は、¥ 0.003525 (安値) から ¥ 0.003625 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 44.81108758、史上最安値は ¥ 0.61743580957663607 です。
短期的なパフォーマンスでは、RVN は直近1時間で +0.02%、直近7日間で +1.17% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 66.05K に達しました。
No.307
77.60%
0.01%
RVN
RavenCoin の現在の時価総額は ¥ 58.97M、24時間取引高は ¥ 66.05K です。RVN の循環供給量は 16.30B、総供給量は 16297993160.55053329 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 75.98M です。
+0.02%
+0.35%
+1.17%
+1.17%
RavenCoin の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.00198718
|+0.35%
|30日
|¥ -0.000128
|-3.42%
|60日
|¥ -0.000658
|-15.39%
|90日
|¥ -0.002804
|-43.67%
本日 RVN は、 ¥ +0.00198718 (+0.35%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.000128 (-3.42%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、RVN は、 ¥ -0.000658 (-15.39%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002804 (-43.67%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して RavenCoin の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の RVN 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
RVN_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.003549を上回るレンジで推移しており、現在価格0.003565がR1レジスタンス水準0.003563を突破しました。価格はハブ体系の上端付近に位置し、短期的な構造は上昇方向へ延びる傾向を示しています。 移動平均線とEMA群も買いシグナルを発しており、指標の方向性も一致しています。市場には明確なデバイス現象は見られず、多空双方が現時点では一時的に均衡状態にあると言えます。 MACDはゴールデンクロスを形成し、快慢線の乖離幅が拡大しているため、強気勢力のエネルギーが集中して放出されている状況です。RSIは中立ゾーンにあり、買われ過ぎや売られ過ぎの状態には至っていないため、上昇余地はまだ残されていると考えられます。KDJおよびStochRSIの数値も価格の動きと整合しており、極端な乖離は確認されていません。ボリンジャーバンドの軌道は安定しており、ボラティリティの顕著な拡大も見られず、価格はバンドの中軸線の上側を推移しています。勢いの分布も比較的均一で、一方的な加速の兆候は見られません。 上値の目安となる近い抵抗レベルはR2の0.003590で、現在価格から約0.7%の距離にあります。一方、下値の第一支持はR1の転換ポイントである0.003563に設定され、現価格に非常に近い位置にあります。第二支持は中枢0.003549付近にあり、現価格から約0.45%の距離に存在します。遠くの防御ラインとしてはS1の0.003522およびS2の0.003508が注目されます。現在の価格はR1とR2の間で挟まれており、0.003563の水準をしっかりと維持できるかどうかを注視する必要があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、RavenCoin の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Ravencoin (RVN)は、ユニークなデジタル資産の転送を容易にするために設計されたピアツーピアのブロックチェーンプロトコルです。Bitcoinプロジェクトに触発され、RVNは資産の転送、特にトークン化された資産の作成と転送に焦点を当てています。これは単なる簡単な交換手段であるだけではありません。RVNはプルーフ・オブ・ワーク（PoW）の合意形成メカニズムを使用し、ブロック時間は1分です。プロジェクトの主な目的は、ユーザーがRavencoinブロックチェーン上で任意の実世界またはデジタル資産を作成し転送できる分散型資産転送ネットワークを作成することです。これにより、RVNはトークン化された証券、コレクティブル、トレーディングカードの領域で特に有用です。
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Ravenは実験的なデジタル通貨であり、世界中の誰にでも、どこにでも即座に支払いを行うことができます。 Ravenは、ピアツーピアテクノロジーを使用して、中央の権限なしで動作します。トランザクションの管理と資金の発行は、ネットワークによって実行されます。 Raven Coreは、この通貨を使用できるオープンソースソフトウェアの名前です。 Ravencoinは、特定のブロックチェーンを使用して、ある特定の機能（あるパーティから別のパーティへのアセットの転送）を効率的に処理するように設計されたデジタルピアツーピアネットワークです。ビットコインコードのフォークに基づいて、Ravencoinは2018年1月3日にリリースされ、真のオープンソースプロジェクトです（ICOやマスターノードはありません）。有用なテクノロジーの構築と、強力で成長しているコミュニティの構築に焦点を当てています。
RavenCoin についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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