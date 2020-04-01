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THORChain (RUNE) 本日のテクニカル分析

THORChain (RUNE) 本日のテクニカル分析

THORChain 分析ページでは、AIによって生成された RUNE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で THORChain の分析内容について詳しくご覧ください。

THORChain (RUNE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.444--+1.20%+12.34%-27.54%
THORChain 価格について詳しく知る

THORChain テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる THORChain の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 5
中立 13
購入 8
移動平均:中立売却 4中立 8購入 2
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.4442
0.4441
R2
0.4441
0.4441
R1
0.4441
0.4441
PP
0.444
0.444
S1
0.444
0.444
S2
0.4439
0.444
S3
0.4439
0.4439

THORChain 市場シグナル

現在の未約定注文数量
7.18M
$24.00 M
$16.82 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.04M
3日間のアクティブ購入額
$0.29 M
3日間のアクティブ売却額
$0.26 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.55 M
7日間のアクティブ売却額
$0.53 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

THORChain 資本フロー

純流入RUNEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M0.45
2026-08-07-$0.07 M0.45
2026-08-06-$0.02 M0.45
2026-08-05$0.08 M0.44
2026-08-04$0.02 M0.45

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの THORChain (RUNE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、THORChain ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RUNE/USDT
$0.444
$0.444$0.444
-0.02%
277.29K (USDT)
RUNE/USDC
$0.4441
$0.4441$0.4441
+0.04%
126.38K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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RUNE
RUNE
USD
USD

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