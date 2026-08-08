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Reserve Rights (RSR) 本日のテクニカル分析

Reserve Rights (RSR) 本日のテクニカル分析

Reserve Rights 分析ページでは、AIによって生成された RSR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Reserve Rights の分析内容について詳しくご覧ください。

Reserve Rights (RSR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.001271--+0.63%0.00%-41.78%
Reserve Rights 価格について詳しく知る

Reserve Rights テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Reserve Rights の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 8
購入 8
移動平均:中立売却 6中立 1購入 7
テクニカル指標:中立売却 4中立 7購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.001271
0.00127
R2
0.00127
0.00127
R1
0.00127
0.00127
PP
0.001269
0.001269
S1
0.001269
0.001269
S2
0.001268
0.001269
S3
0.001268
0.001268

Reserve Rights 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.28M
$3.75 M
$3.47 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.15 M
3日間のアクティブ売却額
$0.14 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.37 M
7日間のアクティブ売却額
$0.35 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Reserve Rights 資本フロー

純流入RSRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.08 M0.00
2026-08-07-$0.02 M0.00
2026-08-06-$0.01 M0.00
2026-08-05-$0.03 M0.00
2026-08-04-$0.01 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Reserve Rights (RSR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Reserve Rights ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RSR/USDT
$0.001271
$0.001271$0.001271
-0.15%
57.15M (USDT)
RSR/USDC
$0.001269
$0.001269$0.001269
-0.31%
45.63M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0.001271 USD

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