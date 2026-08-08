Oasis (ROSE) 本日のテクニカル分析 Oasis 分析ページでは、AIによって生成された ROSE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Oasis の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Oasis (ROSE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.005725 -- +3.52% -0.96% -51.86%

Oasis テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Oasis の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 0 中立 8 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 2 購入 12 テクニカル指標 : 中立 売却 0 中立 6 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.005718 0.005718 R2 0.005718 0.005717 R1 0.005717 0.005717 PP 0.005717 0.005717 S1 0.005716 0.005716 S2 0.005716 0.005716 S3 0.005715 0.005716

Oasis 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.22M $1.55 M $1.77 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.55 M 3日間のアクティブ売却額 $0.53 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $1.49 M 7日間のアクティブ売却額 $1.49 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Oasis 資本フロー 純流入 ROSEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.03 M 0.01 2026-08-07 -$0.06 M 0.01 2026-08-06 $0.05 M 0.01 2026-08-05 $0.00 M 0.01 2026-08-04 -$0.01 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Oasis (ROSE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Oasis ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ROSE / USDT $0.005725 $0.005725 $0.005725 +0.17% 11.21M (USDT) 取 引 ROSE / USDC $0.005713 $0.005713 $0.005713 +0.14% 10.05M (USDT) 取 引