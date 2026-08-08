RIF (RIF) 本日のテクニカル分析 RIF 分析ページでは、AIによって生成された RIF の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で RIF の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

RIF (RIF) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0688 -- -19.41% -48.06% +10.87%

RIF テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる RIF の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 15 中立 2 購入 9 移動平均 : 売却 売却 10 中立 0 購入 4 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 2 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.06851 0.0685 R2 0.0685 0.06849 R1 0.06849 0.06849 PP 0.06848 0.06848 S1 0.06847 0.06847 S2 0.06846 0.06847 S3 0.06845 0.06846

RIF 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.11M $11.09 M $12.20 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.48 M 3日間のアクティブ売却額 $0.47 M 7日間のアクティブ売買差額 0.10M 7日間のアクティブ購入額 $1.95 M 7日間のアクティブ売却額 $1.85 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 RIF 資本フロー 純流入 RIFUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.07 2026-08-07 -$0.13 M 0.07 2026-08-06 -$0.07 M 0.07 2026-08-05 -$0.07 M 0.07 2026-08-04 -$0.08 M 0.07 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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