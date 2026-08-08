暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、RIF のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、RIF のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

RIF についての詳細

RIF 価格情報

RIF とは

RIF ホワイトペーパー

RIF 公式ウェブサイト

RIF トケノミクス

RIF 価格予測

RIF 履歴

RIF 購入ガイド

RIF から法定通貨への変換

RIF 現物

RIF USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

RIF (RIF) 本日のテクニカル分析

RIF (RIF) 本日のテクニカル分析

RIF 分析ページでは、AIによって生成された RIF の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で RIF の分析内容について詳しくご覧ください。

RIF (RIF) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0688---19.41%-48.06%+10.87%
RIF 価格について詳しく知る

RIF テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる RIF の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 2
購入 9
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:中立売却 5中立 2購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06851
0.0685
R2
0.0685
0.06849
R1
0.06849
0.06849
PP
0.06848
0.06848
S1
0.06847
0.06847
S2
0.06846
0.06847
S3
0.06845
0.06846

RIF 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.11M
$11.09 M
$12.20 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.48 M
3日間のアクティブ売却額
$0.47 M
7日間のアクティブ売買差額
0.10M
7日間のアクティブ購入額
$1.95 M
7日間のアクティブ売却額
$1.85 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

RIF 資本フロー

純流入RIFUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.07
2026-08-07-$0.13 M0.07
2026-08-06-$0.07 M0.07
2026-08-05-$0.07 M0.07
2026-08-04-$0.08 M0.07

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

RIF についてさらに詳しく知る

MEXCの RIF (RIF) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、RIF ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RIF/USDT
$0.0688
$0.0688$0.0688
-0.89%
1.24M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

RIF から USD の計算機

金額

RIF
RIF
USD
USD

1 RIF = 0.0688 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック