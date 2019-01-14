RSKスマートコントラクトネットワーク上に構築されたRIFOSは、DAppが統一されたフレームワークの下でより速く、より便利でスケーラブルに開発できるようにする一連のオープンで分散型の基本プロトコルであり、それによってブロックチェーンテクノロジーと広大なアプリケーション市場の間のギャップを埋めるより広い相互運用性を実現します。 RIF OSプロトコルは、RSKスマートコントラクトネットワークのビジョンを実現し、貴重なネットワークに命を吹き込みます。