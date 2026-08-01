Rubic 本日の価格

Rubic (RBC) の本日のライブ価格は ¥ 0.003561 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の RBC から JPY への変換レートは、¥ 0.003561 につき RBC です。

Rubic は現在、時価総額 ¥ 588.57K で #2076 位、循環供給量は 165.28M RBC です。直近24時間の RBC は、¥ 0.003535 (安値) から ¥ 0.003579 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 164.67355636806105058、史上最安値は ¥ 0.07562551993292602 です。

短期的なパフォーマンスでは、RBC は直近1時間で -0.03%、直近7日間で +3.94% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 29.25K に達しました。

Rubic (RBC) 市場情報

ランキング No.2076 時価総額 ¥ 588.57K¥ 588.57K ¥ 588.57K 取引高 (24H) ¥ 29.25K¥ 29.25K ¥ 29.25K 完全希薄化後時価総額 ¥ 602.23K¥ 602.23K ¥ 602.23K 循環供給量 165.28M 165.28M 165.28M 総供給量 169,118,001 169,118,001 169,118,001 パブリックブロックチェーン ETH

Rubic の現在の時価総額は ¥ 588.57K、24時間取引高は ¥ 29.25K です。RBC の循環供給量は 165.28M、総供給量は 169118001 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 602.23K です。