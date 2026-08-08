Raydium (RAY) 本日のテクニカル分析 Raydium 分析ページでは、AIによって生成された RAY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Raydium の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Raydium (RAY) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.6455 -- +6.46% -4.90% -27.35%

Raydium テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Raydium の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 12 中立 3 購入 11 移動平均 : 購入 売却 5 中立 1 購入 8 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.6452 0.6451 R2 0.6451 0.6449 R1 0.6449 0.6449 PP 0.6448 0.6448 S1 0.6446 0.6446 S2 0.6445 0.6446 S3 0.6443 0.6445

Raydium 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.24M $3.66 M $3.91 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.09 M 3日間のアクティブ売却額 $0.10 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.41 M 7日間のアクティブ売却額 $0.41 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Raydium 資本フロー 純流入 RAYUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.02 M 0.64 2026-08-07 -$0.03 M 0.62 2026-08-06 $0.01 M 0.62 2026-08-05 -$0.02 M 0.62 2026-08-04 -$0.01 M 0.62 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Raydium (RAY) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Raydium ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 RAY / USDT $0.6455 $0.6455 $0.6455 +0.20% 149.66K (USDT) 取 引 RAY / USDC $0.6452 $0.6452 $0.6452 +0.13% 40.80K (USDT) 取 引