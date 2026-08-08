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Raydium (RAY) 本日のテクニカル分析

Raydium (RAY) 本日のテクニカル分析

Raydium 分析ページでは、AIによって生成された RAY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Raydium の分析内容について詳しくご覧ください。

Raydium (RAY) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.6455--+6.46%-4.90%-27.35%
Raydium 価格について詳しく知る

Raydium テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Raydium の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 3
購入 11
移動平均:購入売却 5中立 1購入 8
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.6452
0.6451
R2
0.6451
0.6449
R1
0.6449
0.6449
PP
0.6448
0.6448
S1
0.6446
0.6446
S2
0.6445
0.6446
S3
0.6443
0.6445

Raydium 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.24M
$3.66 M
$3.91 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.09 M
3日間のアクティブ売却額
$0.10 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.41 M
7日間のアクティブ売却額
$0.41 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Raydium 資本フロー

純流入RAYUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M0.64
2026-08-07-$0.03 M0.62
2026-08-06$0.01 M0.62
2026-08-05-$0.02 M0.62
2026-08-04-$0.01 M0.62

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Raydium (RAY) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Raydium ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RAY/USDT
$0.6455
$0.6455$0.6455
+0.20%
149.66K (USDT)
RAY/USDC
$0.6452
$0.6452$0.6452
+0.13%
40.80K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

RAY
RAY
USD
USD

1 RAY = 0.6455 USD

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