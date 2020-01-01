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Raydium (RAY) 情報 Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. 公式ウェブサイト： https://raydium.io/#/ Whitepaper： https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf ブロックエクスプローラー： https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R RAY を今すぐ購入しよう！

Raydium (RAY) トケノミクス & 価格分析 Raydium (RAY) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。 時価総額： $ 526.15M $ 526.15M $ 526.15M 総供給量： $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M 循環供給量： $ 267.62M $ 267.62M $ 267.62M FDV（完全希薄化後時価総額）： $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B 史上最高値： $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 過去最安値： $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 現在の価格： $ 1.966 $ 1.966 $ 1.966 Raydium (RAY) の価格について詳しく見る

Raydium (RAY) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース Raydium (RAY) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。 主要指標とその計算方法： 総供給量： これまでに発行された、または今後発行される RAY トークンの最大総数です。 循環供給量： 現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。 最大供給量： RAY トークンの総発行上限です。 FDV（完全希薄化後時価総額）： 現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。 インフレ率： 新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。 なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？ 高い 循環供給量 = 流動性の向上。 限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。 透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。 高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。 RAY のトケノミクスを理解したところで、RAY トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

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