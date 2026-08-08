Capybobo 本日の価格

Capybobo (PYBOBO) の本日のライブ価格は ¥ 0.0007474 で、直近24時間で 0.53% 変動しました。現在の PYBOBO から JPY への変換レートは、¥ 0.0007474 につき PYBOBO です。

Capybobo は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- PYBOBO です。直近24時間の PYBOBO は、¥ 0.0007408 (安値) から ¥ 0.0007547 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、PYBOBO は直近1時間で +0.52%、直近7日間で +6.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 51.49K に達しました。

Capybobo (PYBOBO) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 51.49K¥ 51.49K ¥ 51.49K 完全希薄化後時価総額 ¥ 74.74M¥ 74.74M ¥ 74.74M 循環供給量 ---- -- 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 パブリックブロックチェーン TONCOIN

Capybobo の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 51.49K です。PYBOBO の循環供給量は --、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 74.74M です。