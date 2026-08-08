PUNKVISM 本日の価格

PUNKVISM (PVT) の本日のライブ価格は ¥ 0.0001391 で、直近24時間で 1.55% 変動しました。現在の PVT から JPY への変換レートは、¥ 0.0001391 につき PVT です。

PUNKVISM は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- PVT です。直近24時間の PVT は、¥ 0.0001387 (安値) から ¥ 0.0001431 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、PVT は直近1時間で -1.77%、直近7日間で -23.58% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.78K に達しました。

PUNKVISM (PVT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 57.78K¥ 57.78K ¥ 57.78K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.39M¥ 1.39M ¥ 1.39M 循環供給量 ---- -- 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 パブリックブロックチェーン SOL

PUNKVISM の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 57.78K です。PVT の循環供給量は --、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.39M です。