FC Porto Fan Token 本日の価格

FC Porto Fan Token (PORTO) の本日のライブ価格は ¥ 0.4646 で、直近24時間で 0.80% 変動しました。現在の PORTO から JPY への変換レートは、¥ 0.4646 につき PORTO です。

FC Porto Fan Token は現在、時価総額 ¥ 6.03M で #1084 位、循環供給量は 12.99M PORTO です。直近24時間の PORTO は、¥ 0.4587 (安値) から ¥ 0.4662 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2,300.45115247496473088、史上最安値は ¥ 83.6173052859028522 です。

短期的なパフォーマンスでは、PORTO は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +1.99% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.61K に達しました。

FC Porto Fan Token (PORTO) 市場情報

ランキング No.1084 時価総額 ¥ 6.03M¥ 6.03M ¥ 6.03M 取引高 (24H) ¥ 59.61K¥ 59.61K ¥ 59.61K 完全希薄化後時価総額 ¥ 18.58M¥ 18.58M ¥ 18.58M 循環供給量 12.99M 12.99M 12.99M 最大供給量 40,000,000 40,000,000 40,000,000 総供給量 40,000,000 40,000,000 40,000,000 循環率 32.47% パブリックブロックチェーン BSC

FC Porto Fan Token の現在の時価総額は ¥ 6.03M、24時間取引高は ¥ 59.61K です。PORTO の循環供給量は 12.99M、総供給量は 40000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.58M です。