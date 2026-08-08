Terra Classic価格(LUNC)
Terra Classic (LUNC) の本日のライブ価格は ¥ 0.00004905 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の LUNC から JPY への変換レートは、¥ 0.00004905 につき LUNC です。
Terra Classic は現在、時価総額 ¥ 270.61M で #93 位、循環供給量は 5.52T LUNC です。直近24時間の LUNC は、¥ 0.00004851 (安値) から ¥ 0.00004962 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 18,711.98594579161838、史上最安値は ¥ 0.00069211991275948 です。
短期的なパフォーマンスでは、LUNC は直近1時間で -0.11%、直近7日間で -0.93% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 81.44K に達しました。
No.93
85.45%
0.01%
LUNA
Terra Classic の現在の時価総額は ¥ 270.61M、24時間取引高は ¥ 81.44K です。LUNC の循環供給量は 5.52T、総供給量は 6455869419998.315108 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 316.66M です。
-0.11%
0.00%
-0.93%
-0.93%
Terra Classic の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ 0
|0.00%
|30日
|¥ -0.00001247
|-20.27%
|60日
|¥ -0.00002098
|-29.96%
|90日
|¥ -0.00005206
|-51.49%
本日 LUNC は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00001247 (-20.27%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、LUNC は、 ¥ -0.00002098 (-29.96%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00005206 (-51.49%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Terra Classic の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の LUNC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
LUNC_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢レジスタンスである4.901E-5付近で推移しており、現行価格4.903E-5は枢軸ポイントをやや上回る水準にあります。価格はS1とR1によって形成された狭いレンジ内に収まっており、買い手と売り手がこのエリアで一時的な均衡を保っています。 移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はいずれも買いシグナルを示す並びとなっており、短期トレンド構造には根本的な変化が見られません。価格は中軌道に密着した動きを続けており、ボラティリティは低く収束状態を維持しています。 MACD指標ではデッドクロスが形成され、短・長期のラインが下方へ発散する形となり、短期的な上昇モメンタムが弱まっていることを示唆しています。RSIは中立域に位置し、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な値は確認されておらず、市場心理は依然として様子見の状態です。KDJおよびStochRSIの数値からも、勢いが分散しており、明確な一方的な方向性が欠如していることが窺えます。 ボリンジャーバンドは幅が縮小しており、価格は中軌道付近で停滞しています。これは相場の転換局面が近づいていることを示唆しています。また、短期・長期の指標間で層状の分離が見られ、長期移動平均線は上昇を支持する一方で、短期的なモメンタムは調整方向を示唆しています。 上値の抵抗はR1の4.938E-5付近にあり、現行価格からは約0.7%の距離に位置します。このレベルを突破すれば、次のターゲットとなるのはR2の4.975E-5となります。一方、下値のサポートはS1の4.864E-5付近にあり、現行価格からは約0.8%の距離にあります。この水準を下回れば、S2の4.827E-5が二次的な防衛ラインとして機能します。現在の価格はS1とR1の間に挟まれており、取引レンジは明確に定義されています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Terra Classic の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Lunyr（LUNC）は、ブロックチェーン技術を使用して全球的な知識ベースを作成することを目指す分散型、Ethereumベースのプラットフォームです。このプラットフォームは、ユーザーが情報を提供し、他のユーザーの投稿をピアレビューすることをLUNCトークンと引き換えに奨励します。Lunyrの目標は、信頼性があり、検閲に耐えうる情報源を作成し、それを仮想現実、拡張現実、人工知能など、さまざまな目的に使用することです。プラットフォームは、プルーフ・オブ・ステーク（証明型）の合意形成メカニズムを採用し、トークンの供給量は固定されています。Lunyrの情報共有と検証へのユニークなアプローチは、デジタル世界での知識の保存とアクセスの方法を革新する可能性があります。
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Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
Terra Classic についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
LUNC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの LUNC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。