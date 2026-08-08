Polkastarter 本日の価格

Polkastarter (POLS) の本日のライブ価格は ¥ 0.05003 で、直近24時間で 3.58% 変動しました。現在の POLS から JPY への変換レートは、¥ 0.05003 につき POLS です。

Polkastarter は現在、時価総額 ¥ 4.96M で #1085 位、循環供給量は 99.21M POLS です。直近24時間の POLS は、¥ 0.04906 (安値) から ¥ 0.05465 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,178.80620546、史上最安値は ¥ 0.23179323 です。

短期的なパフォーマンスでは、POLS は直近1時間で -0.56%、直近7日間で -10.22% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.91K に達しました。

Polkastarter (POLS) 市場情報

ランキング No.1085 時価総額 ¥ 4.96M¥ 4.96M ¥ 4.96M 取引高 (24H) ¥ 56.91K¥ 56.91K ¥ 56.91K 完全希薄化後時価総額 ¥ 5.00M¥ 5.00M ¥ 5.00M 循環供給量 99.21M 99.21M 99.21M 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 パブリックブロックチェーン ETH

Polkastarter の現在の時価総額は ¥ 4.96M、24時間取引高は ¥ 56.91K です。POLS の循環供給量は 99.21M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5.00M です。