Pocket Network 本日の価格

Pocket Network (POKT) の本日のライブ価格は ¥ 0.006881 で、直近24時間で 0.74% 変動しました。現在の POKT から JPY への変換レートは、¥ 0.006881 につき POKT です。

Pocket Network は現在、時価総額 ¥ 16.10M で #734 位、循環供給量は 2.34B POKT です。直近24時間の POKT は、¥ 0.006714 (安値) から ¥ 0.006881 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 486.677179300230643、史上最安値は ¥ 1.13879277667976568 です。

短期的なパフォーマンスでは、POKT は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -3.05% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 772.21 に達しました。

Pocket Network (POKT) 市場情報

ランキング No.734 時価総額 ¥ 16.10M¥ 16.10M ¥ 16.10M 取引高 (24H) ¥ 772.21¥ 772.21 ¥ 772.21 完全希薄化後時価総額 ¥ 16.35M¥ 16.35M ¥ 16.35M 循環供給量 2.34B 2.34B 2.34B 総供給量 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 パブリックブロックチェーン NONE

Pocket Network の現在の時価総額は ¥ 16.10M、24時間取引高は ¥ 772.21 です。POKT の循環供給量は 2.34B、総供給量は 2376545548.808835 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 16.35M です。