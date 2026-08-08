Nock 本日の価格

Nock (NOCK) の本日のライブ価格は ¥ 0.01053 で、直近24時間で 1.12% 変動しました。現在の NOCK から JPY への変換レートは、¥ 0.01053 につき NOCK です。

Nock は現在、時価総額 ¥ 23.11M で #261 位、循環供給量は 2.20B NOCK です。直近24時間の NOCK は、¥ 0.01003 (安値) から ¥ 0.01134 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 21.68611739072925141、史上最安値は ¥ 0.68373590187718519 です。

短期的なパフォーマンスでは、NOCK は直近1時間で +0.86%、直近7日間で -14.60% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 95.29K に達しました。

Nock (NOCK) 市場情報

ランキング No.261 時価総額 ¥ 23.11M¥ 23.11M ¥ 23.11M 取引高 (24H) ¥ 95.29K¥ 95.29K ¥ 95.29K 完全希薄化後時価総額 ¥ 45.23M¥ 45.23M ¥ 45.23M 循環供給量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供給量 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 総供給量 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 循環率 51.10% パブリックブロックチェーン BASE

Nock の現在の時価総額は ¥ 23.11M、24時間取引高は ¥ 95.29K です。NOCK の循環供給量は 2.20B、総供給量は 4294967296 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 45.23M です。