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本日の Nock のライブ価格は 0.01053 JPY です。NOCK の時価総額は 23,114,571.81696 JPY です。日本 のリアルタイムの NOCK から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Nock のライブ価格は 0.01053 JPY です。NOCK の時価総額は 23,114,571.81696 JPY です。日本 のリアルタイムの NOCK から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Nock価格(NOCK)

1 NOCK から JPY へのライブ価格：

¥1.65321
¥1.65321¥1.65321
-1.12%1D
JPY
Nock (NOCK) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:57:00 (UTC+8)

Nock 本日の価格

Nock (NOCK) の本日のライブ価格は ¥ 0.01053 で、直近24時間で 1.12% 変動しました。現在の NOCK から JPY への変換レートは、¥ 0.01053 につき NOCK です。

Nock は現在、時価総額 ¥ 23.11M#261 位、循環供給量は 2.20B NOCK です。直近24時間の NOCK は、¥ 0.01003 (安値) から ¥ 0.01134 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 21.68611739072925141、史上最安値は ¥ 0.68373590187718519 です。

短期的なパフォーマンスでは、NOCK は直近1時間で +0.86%、直近7日間で -14.60% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 95.29K に達しました。

Nock (NOCK) 市場情報

No.261

¥ 23.11M
¥ 23.11M¥ 23.11M

¥ 95.29K
¥ 95.29K¥ 95.29K

¥ 45.23M
¥ 45.23M¥ 45.23M

2.20B
2.20B 2.20B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

51.10%

BASE

Nock の現在の時価総額は ¥ 23.11M、24時間取引高は ¥ 95.29K です。NOCK の循環供給量は 2.20B、総供給量は 4294967296 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 45.23M です。

Nock 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01003
¥ 0.01003¥ 0.01003
24H 最安値
¥ 0.01134
¥ 0.01134¥ 0.01134
24H 最高値

¥ 0.01003
¥ 0.01003¥ 0.01003

¥ 0.01134
¥ 0.01134¥ 0.01134

¥ 21.68611739072925141
¥ 21.68611739072925141¥ 21.68611739072925141

¥ 0.68373590187718519
¥ 0.68373590187718519¥ 0.68373590187718519

+0.86%

-1.11%

-14.60%

-14.60%

Nock (NOCK) 価格履歴 JPY

Nock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.0187257-1.11%
30日¥ -0.01005-48.84%
60日¥ -0.02511-70.46%
90日¥ -0.02139-67.02%
Nock 本日の価格変動

本日 NOCK は、 ¥ -0.0187257 (-1.11%) の変動を記録しました。

Nock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.01005 (-48.84%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Nock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NOCK は、 ¥ -0.02511 (-70.46%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Nock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02139 (-67.02%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Nock (NOCK) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Nock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Nock の分析

この分析では、AIモデルを活用して Nock の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Nock 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の NOCK 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 72% | 弱気 28%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

**市場構造** NOCK_USDT 4時間足の現行価格は0.02402で、中枢帯0.02396を0.25%上回り、ハブ体系の中軸エリアに位置しています。MAグループおよびEMAグループでは7買い対0売りの状況が確認され、移動平均線システムは完全な多頭排列を示しています。価格は上方のレジスタンスR1（0.02506）を4.33%下回る水準で推移しており、下方のサポートS1（0.02303）との間隔は4.30%となっています。 **勢力状態** MACDはデッドクロスの形態を呈し、短期線と長期線の間に乖離信号が発生しています。RSIは中立ゾーンを維持しており、勢力は過買や過売の領域には達していません。移動平均線システムの多頭排列とMACDのデッドクロスにより、構造的な層別化が見られ、短期サイクルの勢力と中長期トレンドの方向性が一致していない状況です。 **重要価格帯** 上方のR1は0.02506（+4.33%）に位置し、近場のレジスタンスとして機能します。R2は0.02599（+8.20%）にあり、遠方の参考レベルとなります。一方、下方のS1は0.02303（-4.12%）に設定され、最初のサポートラインとして作用します。さらにS2は0.02193（-8.70%）にあり、深い押し戻しの目安となる重要な水準です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Nock の価格に影響を与える要因は何ですか？

NOKの価格は、いくつかの重要な要因に影響を受けています：

1. 市場のセンチメントと投資家の信頼度
2. 取引所における取引量と流動性
3. 暗号通貨市場全体のトレンド（ビットコインとの相関）
4. プロジェクトの開発状況とロードマップの進捗
5. 提携発表や採用に関するニュース
6. 暗号通貨市場に影響を与える規制の変更
7. 供給と需要のダイナミクス
8. コミュニティの参加度とソーシャルメディア上の話題性
9. 技術的分析のパターン
10. インフレ率や金利などのマクロ経済要因

これらの要素が相互作用することで、小型暗号通貨特有の価格変動が生じます。

人はなぜ今日 Nock の価格を知りたいのでしょうか？

人々が今日のNock（NOCK）の価格を知りたいのは、いくつかの重要な理由があります。それは、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そしてマーケットタイミングです。トレーダーは、最適なタイミングで売買するために現在の価格を必要としています。投資家は日々のパフォーマンスを追跡することで、保有資産の価値を評価し、戦略的な調整を行っています。

Nock の価格予測

Nock (NOCK) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NOCK の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Nock (NOCK) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Nock の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Nock が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NOCK の 2026–2027 年の価格予測は Nock 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Nock を購入して投資する方法

Nock を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NOCK の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Nock の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Nock (NOCK) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Nock が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Nock (NOCK) の購入ガイド

Nock でできること

Nock を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Nock (NOCK) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Nock ( NOCK ) とは何か

Nockchain にちなんで名付けられたこのトークンは、ZK-PoW を初めて採用したレイヤー1として位置付けられており、検証可能な計算と適応型難易度に注力しています。最近では、Base へのブリッジや Aerodrome における流動性を背景に注目を集めています。

Nock資料

Nock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Nockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

よくある質問： Nock に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:57:00 (UTC+8)

Nock (NOCK) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Nock についてさらに詳しく知る

NOCK USDT（先物取引）

NOCK をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NOCK USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Nock (NOCK) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Nock ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NOCK/USDT
¥1.65321
¥1.65321¥1.65321
-1.03%
9.10M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥38.93600
¥38.93600¥38.93600

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ZKcandy

ZAY

¥201.1170
¥201.1170¥201.1170

-38.94%

JMDT

JMDT

JMDT

¥156.5133
¥156.5133¥156.5133

-27.57%

STONK

STONK

STONK

¥1.160387
¥1.160387¥1.160387

-12.42%

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Squid

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¥424.16062¥424.16062

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¥2.703226
¥2.703226¥2.703226

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¥14.22577
¥14.22577¥14.22577

+15.91%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

NOCK から JPY の計算機

金額

NOCK
NOCK
JPY
JPY

1 NOCK = 1.65321 JPY