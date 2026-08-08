Pharos 本日の価格

Pharos (PROS) の本日のライブ価格は ¥ 0.3903 で、直近24時間で 2.88% 変動しました。現在の PROS から JPY への変換レートは、¥ 0.3903 につき PROS です。

Pharos は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- PROS です。直近24時間の PROS は、¥ 0.3866 (安値) から ¥ 0.4019 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、PROS は直近1時間で -0.13%、直近7日間で -10.59% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.15K に達しました。

Pharos (PROS) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 1.15K¥ 1.15K ¥ 1.15K 完全希薄化後時価総額 ¥ 390.30M¥ 390.30M ¥ 390.30M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン PHAROS

Pharos の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 1.15K です。PROS の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 390.30M です。