Piggycell 本日の価格

Piggycell (PIGGY) の本日のライブ価格は ¥ 0.01723 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の PIGGY から JPY への変換レートは、¥ 0.01723 につき PIGGY です。

Piggycell は現在、時価総額 ¥ 731.19K で #1621 位、循環供給量は 42.44M PIGGY です。直近24時間の PIGGY は、¥ 0.01697 (安値) から ¥ 0.01726 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 419.880557216926686、史上最安値は ¥ 1.19730247240134874 です。

短期的なパフォーマンスでは、PIGGY は直近1時間で -0.12%、直近7日間で -1.66% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 20.86K に達しました。

Piggycell (PIGGY) 市場情報

ランキング No.1621 時価総額 ¥ 731.19K¥ 731.19K ¥ 731.19K 取引高 (24H) ¥ 20.86K¥ 20.86K ¥ 20.86K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.72M¥ 1.72M ¥ 1.72M 循環供給量 42.44M 42.44M 42.44M 最大供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 循環率 42.43% パブリックブロックチェーン BSC

Piggycell の現在の時価総額は ¥ 731.19K、24時間取引高は ¥ 20.86K です。PIGGY の循環供給量は 42.44M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.72M です。