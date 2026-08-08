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ConstitutionDAO (PEOPLE) 本日のテクニカル分析

ConstitutionDAO (PEOPLE) 本日のテクニカル分析

ConstitutionDAO 分析ページでは、AIによって生成された PEOPLE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ConstitutionDAO の分析内容について詳しくご覧ください。

ConstitutionDAO (PEOPLE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.007215--+10.08%+28.63%-13.96%
ConstitutionDAO 価格について詳しく知る

ConstitutionDAO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ConstitutionDAO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 1
購入 16
移動平均:購入売却 5中立 0購入 9
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.007223
0.007222
R2
0.007222
0.00722
R1
0.007219
0.007219
PP
0.007218
0.007218
S1
0.007215
0.007216
S2
0.007214
0.007215
S3
0.007211
0.007214

ConstitutionDAO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.66M
$8.31 M
$8.97 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.29 M
3日間のアクティブ売却額
$0.29 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$1.26 M
7日間のアクティブ売却額
$1.23 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ConstitutionDAO 資本フロー

純流入PEOPLEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.14 M0.01
2026-08-07-$0.01 M0.01
2026-08-06-$0.02 M0.01
2026-08-05$0.01 M0.01
2026-08-04$0.02 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ConstitutionDAO (PEOPLE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ConstitutionDAO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PEOPLE/USDT
$0.007218
$0.007218$0.007218
-0.48%
8.42M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PEOPLE
PEOPLE
USD
USD

1 PEOPLE = 0.007215 USD

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