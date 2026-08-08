PayAI Network 本日の価格

PayAI Network (PAYAI) の本日のライブ価格は ¥ 0.004185 で、直近24時間で 6.89% 変動しました。現在の PAYAI から JPY への変換レートは、¥ 0.004185 につき PAYAI です。

PayAI Network は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- PAYAI です。直近24時間の PAYAI は、¥ 0.003845 (安値) から ¥ 0.004369 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、PAYAI は直近1時間で +3.66%、直近7日間で +15.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.06K に達しました。

PayAI Network (PAYAI) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 56.06K¥ 56.06K ¥ 56.06K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン SOL

PayAI Network の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 56.06K です。PAYAI の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。